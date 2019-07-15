طرق التخلص من الإجهاد والكسل

والشعور بالإجهاد له عدة أسباب، مثل عدم أخذ القسط الكافي من النوم، وكذلك الضغط النفسي والعصبي. كما أن الإصابة ببعض الأمراض كالأنيميا تعتبر من أبرز الأسباب المؤدية للشعور بالإجهاد.

وعلى ذمة موقع “ويب ميدWebmed “، فإن هناك بعض الحيل الحيل التي تساهم في التخلص والقضاء على الشعور بالاجهاد الذي يترك آثاراً سلبية علينا.

هل تعلم أن هناك بعض التمارين التي تساهم في شعورك بالطاقة الإيجابية وتخلصك من الشعور بالإجهاد؟ فممارسة تمارين التنفس كالشهيق والزفير تقضي على الإجهاد وتمدك بالسعادة، نتيجة لاستنشاق الهواء النظيف وإدخال الأكسجين مباشرة إلى الجسم.

كما أن التحدث عن الأشياء السلبية التي تشعر بها وإخراجها تُعد من الأمور الجيدة التي تساهم بشكل كبير في والتخلص من الشعور بالإجهاد، ولذا ينصح الأطباء وخبراء التنمية البشرية بأن يحاول الشخص إخراج طاقته السلبية عن طريق التحدث مع شخص قريب له عن كل ما يضايقه.

ومن أهم النصائح أيضاً للقضاء على الإجهاد ممارسة الرياضة، فهي تعمل على تنشيط خلايا الجسم والحد من الإصابة بالتوتر والإجهاد. ولذا حاول أن تتخلص من الشعور بالإجهاد عن طريق ممارسة بعض التمارين، وفي حالة عدم قدرتك على الذهاب للصالات الرياضية يمكنك المشي يومياً فله مفعول السحر في التخلص والقضاء على جميع طاقاتك السلبية.

وأخيراً، هل تعلم أن نوعية الطعام الذي تتناوله قد يكون السبب في تخليصك من الشعور بالإجهاد؟ فالطعام يلعب دوراً كبيراً في القضاء على الإجهاد، ولذا عليك اتباع نظام غذائي صحي متوازن السعرات الحرارية، ويحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.، لكي تحافظ على شعور دائم بالنشاط.

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