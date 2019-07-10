السيجارة الإلكترونية أو المبخر الشخصي الإلكتروني هو حل بديل لتدخين التبغ أو الجراك أو الأرجيلة، إلا أنه أقل ضررا من السجائر التقليدية التي تحتوي على مواد سامة ومسرطنة وما يقارب 4800 عنصر.

على عكس السجائر التقليدية، فإن السجائر الإلكترونية هي جهاز إلكتروني يعمل بالبطارية لتسخين فتيلة تقوم بتبخير محلول يسمى بالعصير الإلكتروني لينتج بخارا كثيفا يمكن مقارنته بالدخان من حيث الكثافة إلا أنه ذو رائحة زكية تختفي بسرعة ولا يحتوي على ثاني أكسيد الكربون. يتم استنشاق البخار وإخراجه عن طريق الفم. المحلول يحتوي على نسبة من النيكوتين (متوفر أيضاً بدون نيكوتين) ليتناسب مع اختيار الذين يريدون الإقلاع عن التدخين.

السجائر الإلكترونية توفر تجربة شبيهة بتدخين السيجارة والشيشة والمعسل، وقد تساعد على الإقلاع عنها بشكل سهل، لكنها في نفس الوقت تحول المدخن إلى السجائر الإلكترونية، ولا تضمن عملية إقلاع عن النيكوتين بشكل تام، ولذلك تسمى ببديل للتدخين.

ومن غير المناسب استخدام السجائر الإلكترونية لغير المدخنين وللقاصرين والنساء الحوامل.

مادة النيكوتين تعتبر عالية السمية وقد تتسبب بتسمم حاد يؤدي إلى الوفاة حتى عند البالغين بكمية كبيرة 30 ملي جرام لكل ميللي لتر. جرعات قليلة من النيكوتين لها العديد من الأعراض الجانبية كما تسبب الإدمان.

استخدام السيجارة الإلكترونية مناسب فقط للمدخنين كبديل للتبغ. وليست للأشخاص الذين يعانون من خطر الإصابة بأمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو الحساسية، أو من يتناول علاج للاكتئاب أو الربو.

ومن فوائد وإيجابيات السجائر الإلكترونية:

1- لا تنتج ثاني أكسيد الكربون ولا تؤذي الآخرين بالتدخين السلبي.

2- لا تترك رائحة حتى على الملابس.

3- يمكن استخدامها تقريباً في أي مكان حتى الأماكن المغلقة.

4- لا تنتج رماد ولا بقايا، فهي تساهم في النظافة وتترك الأماكن جميلة.

5- تحتوي على مواد أقل بكثير من سجائر التبغ. الفرق كبير جداً.

6- محلول السجائر الإلكترونية يتكون من مواد مصرحة للاستخدام في المنتجات العلاجية والغذائية.

7- المحلول أرخص 80٪ من السجائر التقليدية حتى أغلى أنواع المحاليل المصنوعة من مواد طبيعية تعتبر أرخص من التبغ.

8- نكهات كثيرة شهية (نكهات فواكه مثل الليمون، التوت، الخوخ، التين؛ بالإضافة إلى نكهات أخرى مثل نكهة التبغ، ونكهة الفانيليا والشوكولاته)

9- تقلل الرغبة بالسجائر التقليدية، وتسهل عملية الإقلاع عن التبغ.

10- تمكن من التحكم بكمية النيكوتين إلى الصفر.

11- بعض الفوائد الصحية التي تنتج من الإقلاع عن التبغ، مثل تحسين حاسة التذوق والشم.

12- تقلل خطر الحرائق لأن السجائر الإلكترونية لا تستخدم الولاعات.

13- يمكن إنتاج ضباب ذا كثافة أعلى من دخان السجائر التقليدية.

14- لا تحتوي على القطران ولا على التبغ.

15- لا تسبب السعال ولا ضيق التنفس.

16- بعكس السجائر الإلكترونية، تدخين التبغ تم ربطه بالسرطان وبأضرار أخرى على الخصوبة والحمل.

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