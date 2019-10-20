نصائح لوضع الفواصل الداخلية في ديكور المنزل

تُستعمل الفواصل في الديكور المنزلي لتقسيم المساحات المفتوحة، وتحديد هويَّة كلّ منها بطريقة فنيَّة. وفي هذا الإطار، تُعدِّد مهندسة الديكور ريهام فرّان مجموعة من النصائح لاستخدام الفواصل في الديكور الداخلي.

• يُمكن اختيار الفواصل المُعدَّة من الـ"كروم" أو الـ"فيرفورجيه" أو الخشب العادي أو خشب الـ"سي إم سي" المزوَّد بنقوش كلاسيكيَّة أو "مودرن" أو بأشكال هندسية أو تفاصيل مبهمة.

• من الضروري تقسيم المساحة التي تحتوي على صالون وركن للجلوس وآخر للطعام، مفتوحة على بعضها البعض، باستخدام فاصل يتلاءم مع الطراز المعتمد في المنزل. مثلًا: إذا كانت الديكور "ألترا مودرن"، يمكن استخدام قضبان معدة من الحديد، دائريَّة أو مربَّعة، تبدو كأنَّها لوح يسمح للناظر رؤية ما بين القضبان. وإذا كان عرض المساحة بين الصالون وغرفة الطعام أربعة أمتار، تُرصف القضبان على مسافة مترين، ويتم ترك مترين فارغين ما يُسهِّل المرور خلالهما. وتوضع أمام القاطع مجموعة من الأزهار.

• في الصالونات الكلاسيكيَّة، تُستعمل ألواح من الخشب المحفور ذي الألوان الداكنة.

• من المُمكن دمج الفواصل المصنوعة من الحديد المطروق (فيرفورجيه) في المنزل ذي الطراز الكلاسيكي أو الـ"مودرن"، مع توزيع هذه الفواصل بشكل مستقيم أو مبهم أو متمايل. علمًا بأنَّه يحلو استعمال فواصل الـ"فيرفورجيه" في المنزل، إذا كانت المساحة تطلّ على درابزين أو سلّم داخلي.

• اذا امتد عرض المساحة إلى أربعة أمتار، يُوضع فاصل عبارة عن متر ونصف المتر، ويُغلق بالمرايا من الأعلى إلى الأسفل، مع إعداد ديكور في الوسط، عبارة عن إطار من الخشب مقطَّع أو سادة أو مزخرف.

• يحلو استخدام الفواصل المنجّدة بقماش داكن اللون (الزيتي أو الأسود أو البنِّي أو الكحلي)، من الجلد أو المخمل.

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