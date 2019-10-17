نصائح لتنظيف كنب الشمواه والمخمل

يعدُّ الشمواه من أنواع الجلود الفخمة، ومصدره جلد حيوان الشمواه الشبيه بفصيلة النمور، وهو المكوِّن الرئيس لبعض الأحذية والحقائب والملابس الغالية، كما يُستخدم في تغطية أنواع الكنب.

من عيوب الشمواه أنه يلتقط الكثير من الأوساخ والغبار، لكن تنظيفه ليس صعبًا.

طريقة تنظيف كنب مخمل الشمواه



• تُفرك الأوساخ أو البقع بفوطة نظيفة. ثمَّ، يُدعك موقع البقعة بالفرشاة الخاصَّة بالشمواه بعكس اتجاه نسيج الكنب.



• تُبلَّل قطعة قماش نظيفة في الخل، ثمَّ تُعصر جيِّدًا، وتُستخدم لفرك مكان البقعة، مع الإشارة إلى أنَّ تنظيف ملابس وأحذية الشمواه يتمّ بالطريقة نفسها.

من جهةٍ ثانيةٍ، تتطلَّب إزالة البقع الزيتية وآثار التعرُّق عن ملابس الشمواه، وضع القليل من دقيق الذرة مكان البقعة، وتركه لليلة كاملة، وذلك لأن دقيق الذرة يمتصّ تلك البقعة، ويُخفي آثارها من نسيج الشمواه. تُستخدم فرشاة الشمواه بعد ذلك، لإزالة الدقيق عن الملابس. أمَّا التنظيف بالبخار فيقضي بتعليق ملابس الشمواه، في حمام مليء بالبخار. تنظَّف أحذية الشمواه، بدورها، باستخدام فرشاة خشنة. تُحرَّك هذه الأخيرة إلى الأمام والخلف على البقعة. ثمَّ، تفرك هذه الأخيرة، بوساطة قطعة قماش نظيفة، مُبلَّلة بالخل الأبيض.

من الضروري تجنّب استخدام الماء فى تنظيف منتجات الشمواه، لأن ذلك سوف يتسبب بتلفها، مع حفظ أحذية وملابس الشمواه في مكان جيِّد التهوية، وبارد، ومُعتم، وجافّ أيضًا. كما يُستخدم مُرطّب خاص بجلد الشمواه لتجنب تشققه، كما يفضل استخدام ملمع خاص بالشمواه.

عند السفر، يُفضَّل تخزين الشمواه في حقيبة قُطنية، أو غطاء وسادة قديم، وذلك لأن حفظه في كيس بلاستيكي مثلًا، يتسبب بظهور بعض النقاط عليه.

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