طرق التخلّص من الكرش عند الرجال

يعد التخلص من الكرش وترهّله من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير من الرجال، والتي تسبّب لهم الكثير من المتاعب الصحية فضلاً عن الإحراج والتعب النفسيّ.

نظراً لعدم قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعيّ، أو عدم قدرتهم على ارتداء كل أنواع الألبسة والألوان الفاتحة، حيث إنها تبرز الكرش بشكل كبير.

ومن المعروف أن الكرش يظهر في سنّ ما بعد الخمس والثلاثين سنة عند الرجال؛ نظراً لعدم قدرة الجسم بعد هذا العمر على حرق الدهون، وعادة ما يعزى إلى التوتّر والقلق والإجهاد النفسيّ والعضليّ والخمول والكسل، إضافة إلى الأعمال التي تحتم على الرجل الجلوس لفترات طويلة، فضلاً عن ضعف في عمليات الأيض (التمثيل الغذائي) إلى جانب تناوُل الطعام على فترة واحدة وبكمّيّات كبيرة وعدم ممارسة الرياضة.

نصائح هامة للتخلص من الكرش:

وهناك عدة طرق تساعد على التخلص من الكرش، أبرزها اتباع نظام غذائي صحي من خلال التقليل من تناول الأطعمة عالية السعرات، والتركيز على تناول الأطعمة المفيدة للجسم، ممّا يساعد على حرق الدهون الحشوية والدهون الزائدة تحت الجلد، ويتم ذلك من خلال تَجَنُّب المشروبات السكرية، مثل: الصودا، والشاي، والقهوة المحلاة، وكذلك تقليل تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، مثل: الخبز الأبيض، والحبوب، إضافة إلى الإكثار من الفواكه والخضراوات، والتي تساعد على تنظيم السكر في الدم، والتقليل من دهون البطن، إلى جانب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل المكسرات، والبقوليات، واللحوم الخالية من الدهون مع تَجَنُّب الأطعمة الدهنية الضّارة واستبدالها بأطعمة تحتوي دهوناً صحية، مثل اللحوم الخالية من الدهون، والأفوكادو.

وتلعب التمارين الرياضية دوراً كبيراً في خسارة الوزن بسهولة عبر حرق السعرات الحرارية، ومن هذه التمارين تمرين البطن، ويتم من خلال ثني الرّكبتين على الأرض مع مراعاة ترك مسافة بينهما، ثمّ وضع اليدين خلف الرّأس، ومحاولة رفع الرّأس والكتفين مع قبض عضلات البطن والارتكاز على أسفل الظّهر، ثم الاسترخاء التّامّ، وكذلك تمرين الدّرّاجة ويتم بالاستلقاء على الأرض، وفرد اليدين على جانبي الجسم، ثم ّرفع القدمين إلى الأعلى وممارسة تمرين الدّرّاجة في الهواء، إضافة إلى تمرين رفع الرجلين ويمكن ممارسة هذا التّمرين بالتمدّد على الأرض، ووضع اليدين خلف الرأس، ورفع الرّجلين إلى أعلى، ثم ثني الرّكبتين حتّى تشكل زاوية 90 درجة مع الأرض، وبعدها يتمّ رفع الكتف الأيمن مع الكوع الأيمن معاً، ثمّ ثني الرّكبة اليسرى إلى الدّاخل في الوقت نفسه حتّى تلامس الكوع مع دفع الرّجل اليمنى إلى الخارج، ثمّ العودة إلى الوضعيّة الأولى وتكرار الحركة نفسها مع الرّكبة اليمنى والكوع الأيسر وينصح بضرورة الانتباه إلى الالتزام بممارسة هذه التمرينات وتكرارها.

وبجانب نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية، يمكن التخلص من الكرش عن طريق اتباع بعض الوصفات والأعشاب الطبيعية، مثل عشبة الميرمية وهو من الأعشاب الطبيعية المفيدة في التخلص من الكرش، كما يعتبر الشاي الأسود أحد الأعشاب التي تُساعد في السيطرة على الوزن وتنحيف منطقة الخصر.

وكذلك يعمل الكمون على فقدان الوزن والتخلص من الكرش، وهو يعمل على التسهيل من عملية الهضم، ويعمل على التخلص من الانتفاخات والغازات، إلى جانب الشوفان الذي يعمل على خسارة الوزن، كما أنه يساعد في تقليل الدهون حول منطقة البطن، كذلك يساعد الكرفس على تخفيف الانتفاخ الذي يمكن أن يساهم في دهون البطن، كما يعمل كذلك على منع احتباس السوائل في الجسم؛ علاوة على الزنجبيل الذي يمتاز بقدرته على تحسين عملية الهضم، كما يساهم في زيادة توليد الحرارة في جسم الإنسان، وبالتالي حرق الدهون بشكلٍ فعال.

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