طرق التعامل مع الحماية الغيورة

تشعر بعض الأمهات بالغيرة عندما زواج أبنائهم وذلك لأنها تحب أن تكون دائما الوحيدة في حياة ابنها مما يتسبب بمشاكل بين الكنة والحماة، ويقول الدكتور مدحت عبد الهادي خبير العلاقات الزوجية بدلاً من كره الحماة، يمكنك تغير طريقة تفكيرك. يمكن أن تكون تصرفاتها فظيعة ولكن هذه التصرفات تنتج عن مشاعر مشتركة بين الطرفين. حاولي رؤية الشخص ككيانات منفصلة، يساعد في تحسين علاقاتك.



تحديد السبب الرئيسي للغيرة

هل تحتاج لقضاء وقت طويل مع زوجك؟

في هذه الحالة يمكنك تركهما. هل هذه الغيرة بسبب علاقاتك الرائعة مع زوجك؟ عندما تخرجان وقضاء وقت عائلي اتركيها لتقضي وقتاً جيداً. يمكنك اصطحابها إلى مشاهدة الأفلام والخروج للمنتزهات.

هل الغيرة لأنها لا تثق في علاقاتك مع ابنها؟

قد ترى حماتك أنك تقومين بسرقة ابنها، لذلك اتركي لهم مساحة لقضاء وقت جيد معاً بدون الشعور بأي قيود منك.

هل هو الابن الوحيد؟

إذا كان زوجك هو الابن الوحيد حتماً ستكون هناك غيرة؛ لأن الأم في هذه الحالة تشعر بالوحدة لأنها ترى ابنها مشغولاً باستمرار.في هذه الحالة يمكنك مصاحبة حماتك بمعرفة هواياتها المفضلة وتوجيه سؤال لها حول ما تود القيام به كمشاهدة الأفلام أو الاستماع للموسيقى معاً. وهذه الطريقة تساعدها في التخلص من الوحدة وتقليل شعور الوحدة.



إعطاؤها الاحترام الذي تستحقه

في الواقع، إن ما تحتاجه الحماة هو إعطاؤها الاحترام اللازم. لأنها قد تشعر بأنها فرد غير مرغوب فيها وبعد وقت قصير تفقد احترامها. بالإضافة إلى شعور انعدام الأمن الناتج عن (انقطاع الطمث) يجعلها تمر بأسوأ مرحلة في حياتها. يمكنك تعويضها عن ذلك بطريقة بسيطة.



التحدث مع زوجك

إذا كانت حماتك تسبب لكِ الضرر في علاقاتك العاطفية بزوجك. فحاولي ألا يكون حكمك على حماتك أمام زوجك هو الهجوم، ببساطة يمكنك اقتراح حل لزوجك لكيفية التعامل مع والدته بالشكل الذي يعجبه.



كوني حذرة عند الخلافات

يمكن أن تؤدي الخلافات الشخصية بينك وبين حماتك إلى نتائج سلبية. لذلك، يتطلب الأمر منك الحذر والتكلم بلهجة عادية بغض النظر عن مدى قوة حجتك؛ حتى لا تجعلك تفقدين عقلك.



القضاء على وقت فراغك

لتجنب أي مشاكل يمكن أن تواجهك في حياتك الزوجية يمكنك التخلص من وقت فراغك والحفاظ على نشاطك. لأن ذلك يوفر لكِ حياة خالية من التوتر والقلق والتعامل بشكل أسهل مع حماتك.



تعلمي كيف تكونين شخصية مستقلة

الاستقلال يمنحك المزيد من الحرية في حياتك ويجعلك أكثر سعادة؛ لأنكِ لا تعتمدين على أي شخص آخر، وبالتالي السيطرة على عواطفك وعدم الالتفات إلى الأمور الصغيرة التي تعكر مزاجك.



التدريب على التأمل

أظهرت العديد من الدراسات أن التأمل يساعدك في تغير أسلوب حياتك والتمتع بالمزيد من الهدوء والاسترخاء وتأثير عميق على نمط تفكيرك والسيطرة على عواطفك وتحقيق الاستقرار العقلي.

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