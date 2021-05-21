طرق التعامل مع الزوج المشغول!

د تنشأ بسبب إنشغال الزوج الدائم بأمور العمل والعائلة بعض الخلافات والمشاكل، وقد تتفاقم لتصل إلى ما لم يكن في الحسبان. لتستقطبي اهتمام زوجكِ ثانية.

عليكِ بهذه الإرشادات التي ينصح بها خبراء العلاقات الأسريّة:

السعادة الزوجية أسرارها تعلميها جيداً!

• الظهور بطلّة جذّابة تجعله دائم الرغبة في العودة إلى المنزل للجلوس برفقتكِ والتحدّث إليكِ. يفضّل أن تكون بأسلوب يعجبه ويرغب أن يراكِ تعتمدينها. هكذا، ستظلّين في باله على الدوام وهو خارج المنزل

• غموض الزوجة المعتدل يجعل الزوج في تساؤل دائم، يحاول التكهّن عمّا تخفيه، ولكن ليس الغموض المبالغ به كي لا يظنّ أنّها تخفي أموراً هامّة وخطيرة.

• لا تكثري من الاتّصال به هاتفيّاً خلال ساعات عمله أو عندما يكون خارج المنزل لتتيحي له الفرص كي يعمد هو إلى الاتّصال بكِ.

كوني متفهمة لأعباء زوجك

• تحدّثي إليه بلطف واعتمديه أسلوباً دائماً في حديثكِ معه.

• كوني متفهّمة لأعبائه ولا تكثري التذمّر، بل اخلقي له جوّاً في المنزل ينسيه متاعبه.

• غالباً ما يكون تذمّر الزوجة من انشغال زوجها عنها لا مبرّر له، لأنّ سوء تنظيم وقتها يدفعها إلى هذا الظنّ الخاطىء.

نظمي وقتك لتفادي المشاكل

• ضعي نظاماً لكِ يتناسب مع وقته، فليس مهمّاً كم من الوقت الذي يقضيه الزوج في المنزل، بل كيف يقضي هذا الوقت.

• نظّمي مواعيد ثابتة للجلوس يوميّاً إليكِ وإلى الأولاد ومشاركتكم وجبات الطعام الرئيسيّة.

• رتّبي لقاءً أسبوعيّاً أو شهريّاً يجمعكما لتناول الطعام معاً خارج المنزل.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

طبيب البوابة: 5 نصائح للتحكم بالكولسترول السيء

أهم فوائد الأناناس الصحية للجنس والبشرة والرجيم