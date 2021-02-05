طرق التعامل مع الطفل صاحب السلوك السيء

مهما كان الحال فأنت مسؤول عن تطور الطفل الاجتماعي والعاطفي.

فمن الضروري تعليمه كيفية التفاعل والتصرف والتحكم في مشاعره. اعلم أنه طبع يكتسبه طفلك منك أنت تحديداً.

الدكتور محمد بن جرش، كاتب وباحث إماراتي يدل الآباء على 5 خطوات للتحكم بالنفس، عند التعامل مع الطفل .

اهتم بسلوكك أولاً

بصفتك أحد الوالدين، ففي بعض الأحيان قد تكون مرهقًا أو مضغوطًا أو مضطربًا عاطفيًا. فاعلم أنه لا بد أن يكون لسلوكك وأفعالك تأثير على طفلك.

تعلم السيطرة على مشاعرك. كن مهذبًا ولا تظهر لطفلك إحباطك. واعلم أنك عندما تصرخ في وجهه سيرد الصراخ، خذ نفسًا عميقًا وأوقف ذلك التحدي بينك وبينه لتهدئته على الفور. قل له آسف على الموقف الذي بيننا وفي أغلب الأحيان، يقول طفلك أنا آسف أيضًا! ثم خذ منه تعهداً بألا يكرر ما فعل.

كن عند وعودك

هل هناك أوقات يكون فيها طفلك غاضبًا منك؟ ستتفاجأ أحيانًا برؤية أميرك / أميرتك الصغيرة تتحول إلى طفل غاضباً! هل أخلفت في وعدك له فدفعه هذا إلى الغضب؟ فكر في سبب هذا السلوك. تذكر الأشياء التي تقولها لطفلك أو تعده بها؛ لأنه لن ينساها أبدًا. وسيقول لك "أنت من قال ذلك!".

يأخذ الأطفال كلماتك على محمل الجد، لذا لا تقدم وعودًا أبدًا إذا لم تتمكن من الوفاء بها. فهذا يجعلهم محبطين ولا يمكنهم من معرفة كيفية الرد، ما يؤدي إلى ارتكابهم سلوكاً فظاً. إنه يتركهم محبطين ولا يمكنهم معرفة كيفية الرد، مما يؤدي إلى سلوك فظ.

لا تخبر من حولك

إذا كان طفلك يرسم على وجهك، ولا تتمكن من رده، أو يناديك بأسماء لا تحبها ، فلا تحاول أن تخبر من هم خارج البيت، خصوصاً في وجوده.

ولا تحاول أن تخبر والديك مثلاً عن نوبة غضبه في المركز التجاري مثلاً. فمن المحتمل أنك تجعله يشعر بأهميته، وهذا يلهمه لفعل ذلك مرة أخرى. لذلك لا تناقش سلوكه السيئ أمام أحد، بل افعل العكس. امدحه، واذكر أمام الآخرين كم أنت فخور به؛ لأنه مسؤول عن أفعاله.

وجهه إلى السلوك الأفضل

حاول أن تمدح أفعاله، وتربت على كتفه وتقول، "هكذا تتصرف فتاتي/ فتاي الطيب!" ابحث عن وقت يكون فيه مناسبًا، وامدحه بسخاء.

عندما يفعل ابنك شيئًا جيدًا من دون إجباره، أمطره بالحب والثناء والمكافآت. يجب أن تكون المكافآت بسيطة ومدروسة وليست مادية. لذا بدلًا من الحصول على لعبة جديدة، كافئه بكتاب جديد، أو ادع أصدقاءه لحضور جلسة اللعب، أو امنحه وقتًا إضافيًا في الحديقة في عطلات نهاية الأسبوع.

علّمه الاحترام

يحتاج بعض الأطفال إلى وقت أطول لفهم ما يجب القيام به، وكيفية القيام به، وما إلى ذلك.

لا تعتقد أنك تواجه "مشكلة طفل" راقبه أكثر فقد يكون متعبًا أو جائعًا أو مضطربًا احترم مشاعره بدلًا من إخباره باستمرار بكيفية التصرف. إذا كنت تريد أن يتصرف طفلك الصغير بطريقة معينة، فتذكر أنه قد يرغب أيضًا في فعل أو قول الأشياء بطريقة معينة.

اسأله "ما الذي يحدث؟ (بابتسامة) "أو" ماذا تريدين حبيبتي؟ " بدلاً من "لماذا تسيء التصرف؟"

اعلم أن العقاب يزيد من سوء السلوك السيئ.

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