البوابة - هل تعلم أنك تستطيع تبريد المنزل في الصيف باستخدام أدوات منزلية بسيطة، طرق التبريد هذه مجربة ويمكنك استخدامها واحدة تلو الأخرى أو مع بعضها البعض.

طرق تبريد المنزل في الصيف باستخدام أدوات منزلية

استخدام المراوح: يمكن أن تساعد المراوح في تدوير الهواء في منزلك ، مما يساعد في الحفاظ على برودة جسمك. يمكنك استخدام مراوح السقف أو المراوح الصندوقية أو المراوح المحمولة. صنع مبرد منزلي: المبرد المنزلي باستخدام الماء هو نوع من المبرد التبخيري الذي يستخدم الماء لتبريد الهواء. يمكنك عمل مبرد بسيط عن طريق وضع منشفة مبللة فوق مروحة في دلو به ثلج حيث تثبت المروحة فوق الدلو ليخرج الهواء البارد من فتحات متعددة. زجاجات المياه المجمدة: يمكن استخدام زجاجات المياه المجمدة لتبريد الغرفة. ضع زجاجات المياه المجمدة أمام المروحة أو في النافذة للمساعدة في تدوير الهواء البارد. استخدام قماش القنب لحجب الضوء: يمكن استخدام قماش القنب لحجب أشعة الشمس والحفاظ على برودة منزلك. ضع القماش فوق النوافذ التي تحصل على الكثير من ضوء الشمس. ازرع الأشجار: يمكن أن تساعد الأشجار في تظليل منزلك وإبقائه أكثر برودة في الصيف. ازرع الأشجار على الجانبين الجنوبي والغربي من منزلك لتحقيق أقصى استفادة. فتح النوافذ ليلاً: يكون الهواء بالخارج أبرد ليلاً من الهواء بالداخل. افتح نوافذك للسماح بدخول الهواء البارد والمساعدة في تبريد منزلك. لا تنسى وضع شبك حماية من الحشرات. أغلق النوافذ خلال النهار: خلال النهار ، يمكن لأشعة الشمس أن تدفئ منزلك. أغلق الستائر جيداً لإبعاد الهواء الساخن. استخدام الستائر: الستائر المعتمة يمكن أن تساعد في حجب أشعة الشمس والحفاظ على برودة منزلك. تجنب استخدام الأجهزة: يمكن أن تولد الأجهزة الحرارة ، لذا تجنب استخدامها قدر الإمكان خلال فصل الصيف. إذا كنت بحاجة إلى استخدام أحد الأجهزة ، فحاول استخدامه خلال ساعات النهار الباردة. خذ حمامًا باردًا: أخذ حمامًا باردًا يمكن أن يساعد في تبريدك في يوم حار. اشرب السوائل الباردة: يمكن أن يساعد شرب السوائل الباردة في الحفاظ على رطوبتك وبرودة جسمك في يوم حار.



هذه مجرد طرق قليلة لتبريد منزلك في الصيف باستخدام أدوات منزلية الصنع. باتباع هذه النصائح ، يمكنك البقاء هادئًا ومرتاحًا حتى في الأيام الحارة.

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