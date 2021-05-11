طرق تجديد ديكور المنزل بأقل التكاليف

يكتسي تغيير الأثاث داخل المنزل أهمية بالغة نظرا لما يضفيه من طاقة إيجابية على أفراد الأسرة، إلا أن تكلفته المادية قد تتحول في بعض الأحيان إلى هاجس مرهق لبعض الأزواج بسبب مداخيلهم المادية المحدودة.

وينصح عدد من خبراء الديكور بتغيير تفاصيل ديكور المنزل بشكل مستمر، لأن ذلك يحسن المزاج ويخلق الكثير من الراحة النفسية والسلوكيات الإيجابية لدى أفراد الأسرة.

وتوجد الكثير من الحلول لمن لا يملك القدرة المادية للتغيير الشامل للأثاث أو الديكور، لا تتضمن هدم الجدران واستبدال الأرضيات. وتعتبر هذه الأفكار سريعة وسهلة وستجعل أثاث المنزل يبدو كما لو كان جديدا، ومن دون أن تستنزف الوقت والمال، ويمكن إنجازها في نهاية هذا الأسبوع، حيث يكون لدى معظم الاشخاص متسع من الوقت للقيام بالتجديدات اللازمة.

هناك طرق رائعة لتجديد مظهر غرفة النوم بشكل سريع دون الحاجة إلى استبدال الأثاث بالكامل، وخصوصا مظهر السرير لكونه الأسهل والأكثر بروزا في غرفة النوم.

ويعد تغيير رأس السرير الأكثر سهولة ودون إنفاق الكثير من المال، رغم أنه من الممكن إحداث تغيير رائع ومهم على مظهر غرفة النوم.

وتنصح مصممة الديكور العالمية آنا جيانيس التي عملت في نيويورك وشنغهاي ودبي “لتجديد رأس السرير، يجب أن يكون لديك نوع القماش المناسب، ويجب أن يتم شده إلى الخلف بشكل محكم وثابت”.

وتفضّل أن تدلي 10 سنتيمترات إضافية من القماش لضمان تغطية الجزء العلوي وجوانب رأس السرير بشكل كامل.

وليبدو مريحا، تقترح جيانيس دعائم من الكتان أو القطن الثقيل، ولمظهر أكثر جاذبية، من الأفضل اعتماد المخمل الفاخر أو الشنيل.

هل يبدو الحمام قديما؟ يمكن تجديده بتبديل بسيط للحنفية ورأس الدش والخزائن.

وتستمر شعبية الفولاذ المقاوم للصدأ في الارتفاع، ومن الأفضل أن يكون اختيار أدوات الصنبور المصنوعة من النيكل المصقول الذي أصبح خيارا شائعا لمُجددي ديكورات المنازل.

وعندما يتعلق الأمر بالمرايا، فإن الأشكال الأكثر شيوعا في 2021 هي شكل القوس والبيضة، حيث يبتعد الناس قليلا عن الشكل الدائري النموذجي بينما لا يزالون يبحثون عن الجمال الأخاذ.

كما يعد تحديث ستارة الدش طريقة رخيصة وسهلة لإضافة بعض الأناقة أو اللون الجذاب إلى الحمام الباهت. ويجب اختيار الألوان أو الأنماط الساطعة للحصول أو يمكن اقتناء ستار من الكتان للحصول على شيء أكثر فخامة، ومن الداخل طبقة من القماش مقاومة للماء لتجنب البلل وتراكم العفن.

يعتبر المطبخ بمثابة قلب المنزل، فهو المكان الذي يقضي فيه أفراد الأسرة معظم أوقاتهم.

ويعد استبدال المناضد طريقة بسيطة لتحديث المطبخ القديم دون الاضطرار للتجديد الكامل، ولكن الأمر قد يكون أصعب قليلا. لذلك، قد يكون الاتصال بالخبراء خيارا أكثر أمانا.

وتحتاج هذه الرحلة أيضا إلى المزيد من التحضير ومتسع من الوقت.

كما يعد تحديث أدوات المائدة ومقابض الخزانة تحديثا على نطاق أصغر، ولكن له تأثير إيجابي أيضا.

استخدام الأغطية طريقة ذكية لتغيير الألوان والقوام

إذا كان لدى الأسرة بعض كراسي الطعام القديمة من الممكن تجديدها ببساطة وذلك بطليها بلون مشرق لتنشيط المساحة.

ونصحت جيانيس باختيار اللون المناسب أولا، وذلك باستخدام وعاء لا يتجاوز سعره 5 دولارات لخلط عينة وتجربة اللون على مساحة صغيرة للتأكد من إعجابك به قبل القيام بطلي الكراسي، خاصة إذا كنت تستخدم ألوانا زاهية جدا أو ألوان باستيل.

وأكدت جيانيس أنه يمكنك تطبيق نفس المبدإ على أي قطع أثاث أخرى غير مرغوب فيها وقد تكون موجودة حولك كوحدة تلفزيون قديمة أو طاولة قهوة.

تقول جيانيس إن استخدام الأغطية في منطقة الصالون يعدّ طريقة رائعة لتغيير الألوان والقوام دون تكلفة شراء أريكة جديدة.

لكن إذا كانت وسائد وأغطية الأريكة كبيرة الحجم وذات الثلاثة مقاعد فإن تغييرها بالكامل يعد أمرا مبالغا فيه، والأفضل إضفاء لمسة من الأناقة على كرسي قديم بقطعة قماش على الموضة.

ويمكن لأي شخص عمل ذلك بنفسه، ولكن من الأفضل طبعا الاستعانة بمصادر خارجية لضمان الحصول على مظهر أنيق وأجمل.

وبالمثل، يمكنك إعطاء جدران المنزل لمسة جديدة بالاستثمار في بعض الأعمال الفنية البارزة أو تعليق صور ولوحات جميلة.

وأوضحت جيانيس “يمكن أن تحدث اللوحات الفنية فرقا كبيرا في غرفة المعيشة. لذلك، تأكد من أنك معجب بالقطعة الفنية التي ستعلقها في بيتك لأنها شيء ستتمتع به لفترة طويلة. فإذا لم تكن متأكدا من ذلك، فلا تشترها”.

تغيير تفاصيل ديكور المنزل بشكل مستمر يخلق الكثير من الراحة النفسية والسلوكيات الإيجابية لدى أفراد الأسرة

يكون المكتب المنزلي أحيانا مجرد غرفة نوم إضافية أو غرفة أو غرفة نومك الأصلية، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن جعله أفضل وبمساحة وظيفية ممتازة.

وعن طريق اتباع النصائح التالية، يمكن أن يكون المكتب المنزلي مصمما ليس فقط للعمل ولكن لزيادة الإنتاجية.

وفي حال كان المكتب المنزلي في غرفة النوم، من الأفضل وضعه في مكان بعيد عن السرير حتى إذا اضطررت إلى إعادة ترتيب الغرفة بأكملها بوضع المكتب في الزاوية البعيدة عن السرير.

ويمكن تركيب بعض الرفوف العائمة لجعل مساحة التخزين أكبر وهناك العديد من الخيارات التي يمكن أن تناسب جمالية المساحة وحجمها.

وأكدت جيانيس على ضرورة إضفاء “لمسة من المساحات الخضراء وبعض الكتب وشمعة وصورة، ووضع المجلدات في قسم مخصص”.

وتحتاج إلى تجديد الطلاء للمساحة المحيطة بالمكتب المنزلي من أجل تشجيعك على القيام بالمزيد من العمل.

ويعتبر اللون الأخضر الداكن من ألوان الطلاء المناسبة التي تساعد على التركيز والإلهام، كما يعتبر من الألوان التي تتوافق مع العديد من ألوان الطلاء المختلفة الموجودة في الغرفة.

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