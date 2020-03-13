طرق تجعل علاقتك بطفلك قوية ومميزة

تعملين على العديد من الجوانب لتربية طفلك، ولكن المهم التركيز على أن تكون علاقتك بطفلك قوية وذات طابع خاص، فعلاقتك به هي التي تدوم. وفيما يلي 6 طرق تساعدك على بناء علاقة قوية ومتميزة مع طفلك.



1- الحب غير المشروط

يجب أن يشعر طفلك بحبك له في مختلف الظروف والمواقف، أن تحبيه وتدعميه حتى إن كان مخطئاً، هذا يُسمّى الحب غير المشروط، أن تظهري للطفل كرهك للسلوك الخطأ، مع الحفاظ على حبه ودعمه دون شروط.



2- تعرّفي إلى سمات شخصية طفلك

لكل طفل شخصية مختلفة، والتعرّف إلى سمات شخصية طفلك هو ما يساعدك على امتلاك مفاتيح شخصيته وبالتالي تتمكنين من التقرب إليه.

لاحظي سلوكيات طفلك وطريقة تفكيره ومشاعره، هل هو عاطفي أو حساس؟ هل هو عنيد؟ وهكذا..



3- خططي لوقت مشترك بينكما

لا يجب أن يمر يوم دون قضاء وقت مثمر مع طفلك، خططي لأوقاتكما المشتركة، على أن يكون لكما وقت مشترك يومياً، وموعد أسبوعي لقضاء وقت أطول، ثم مواعيد كل فترة للذهاب في رحلات طويلة مثلاً.

احرصي على أن يكون اهتمامك بطفلك بالكامل في أوقاتكما المشتركة، فلا تنشغلي بهاتف أو أي شيء سوى طفلك، حتى يحصل على متعة واستفادة كبيرة من هذا الوقت المشترك.



4- كوني موجودة حين يحتاج إليك طفلك

بعيداً عن الأوقات المشتركة بينكما، يجب أن يشعر طفلك أنكِ إلى جانبه طول الوقت، أي أن تكوني موجودة كلما احتاج إليكِ، هذا يشعره بالاهتمام وأنه على قمة أولوياتك.



5- استمعي لطفلك جيداً وباهتمام

من المهم أن تنصتي لحديث طفلك عندما يرغب في التحدث إليكِ، وأن تمنحيه كامل اهتمامك، وتتفهمي أفكاره ومشاعره وتحترميها، على ألا تقاطعي حديثه أو تتطوعي بالنصائح أو الحكم عليه، فقد يكون كل ما يحتاج إليه الطفل هو أن تستمعي له فقط، ويجب أن تؤدي هذا الدور في حياته.



6- احتضني طفلك

احرصي على احتضان وتقبيل طفلك باستمرار، أن تربتي على كتفه أو تقبّلي جبينه، هذه التفاصيل تشعره أنكِ تغمرينه بالحب، فتكون علاقتك به قوية ومتميزة.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

4 مشاكل شائعة للرضاعة الطبيعية

ما هي أسباب مشكلة غزارة الدورة الشهرية؟