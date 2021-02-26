طرق تجنّب إغراء الأطعمة غير الصحية

نتعرض جميعنا إلى أغراء الاطعمة غير الصحية، وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الرغبة الشديدة، مثل تقلبات الهرمونات والتعرض إلى الاكتئاب والإجهاد.

ويؤدي ذلك إلى اضطرابات الأكل التي يكون من الصعب التغلب على هذه الرغبة الشديدة، ومع ذلك هناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن من خلالها التغلب عليها، وهي كالتالي:



1- تغيير طريقة تفكيرك:

عندما تشعر برغبة في تناول المأكولات غير الصحية توقف للحظة وفكر مع نفسك، حيث تقول الأبحاث إن قضاء بعض الوقت في التفكير يمكن أن يساعدك في تغيير قرارك فتوقف واسأل نفسك لماذا أريد هذا؟ وما الذي أشعر به الآن؟

يمكن أن يساعدك هذا التفكير في تذكر الطعام الذي أكلته اليوم، وفي الكثير من الأحيان التفكير مع نفسك يجعلك تشعر بالرضا ويؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر صحة.



2- ضع مكافأة لنفسك:

تظهر الأبحاث أن تخيل الهدف الذي تسعي في الوصول إليه أمامك يمكن أن يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح، مثل إذا تصورت الوزن المثالي الذي تحلم أن تصل إلية قبل تناول الوجبات السريعة سوف يساعدك على الامتناع عن أكلها.



3- تخيل العواقب التي ستحدث:

فيمكن بسبب الإكثار في تناول الأطعمة غير الصحية أن تُصاب بالعديد من الأمراض، منها السكر والضغط وانسداد شرايين القلب، غير ذلك سوف يحدث زيادة في وزنك بشكل كبير خاصة في منطقة البطن، وإذا تخيلت كل ذلك سوف تتوقف عن تناول تلك الأطعمة خوفاً على صحتك.



4- تأجيل الشعور بتلك الرغبة:

إذا كنت ترغب في أكل الوجبات الشريعة لا تقل لنفسك لا، بل قل سأكلها فيما بعد، ففي كثير من الأحيان تأجيل القرار بتناول شيء ما في وقت آخر، يكون كافياً مع مرور الوقت لقتل ذلك الشعور بداخلك ومساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح بصحتك.

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