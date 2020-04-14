5 نصائح لإدارة أي أنماط غذائية غير صحية أثناء الحجر الصحي

إن التغذية الجيدة أمر بالغ الأهمية للصحة، خاصة في الأوقات التي قد يحتاج فيها جهاز المناعة للدفاع عن مهاجمة فيروس كورونا، ولكن قد يحد الوصول المحدود إلى الأطعمة الطازجة من فرص الاستمرار في تناول نظام غذائي صحي ومتنوع، وهو ما يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة استهلاك الأطعمة المصنعة، والتي تميل إلى أن تكون عالية في الدهون والسكريات والملح.

ويتداول الناس في الآونة الأخيرة نكات عن زيادة أوزانهم بـ "19" رطلاً إضافياً جراء الحجر المنزلي، في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقد تعكس هذه النكات المخاوف التي تنتاب الآن كثيرين حول أساليب التأقلم مع العزلة المنزلية.

وهناك الكثير من الأبحاث التي تثبت أن التعرض للضغوط النفسية في أوقات الأزمات يؤدي إلى تغيير أنماط تناول الطعام، ولهذا يجد الكثيرون الآن صعوبة في مقاومة الرغبة في تناول الطعام، وثمة دوافع نفسية تحملنا على البحث عن الطعام عندما ينقلب العالم رأسا على عقب. فقد تلاحظ أنك تشتهي الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والغنية بالسكريات عندما تتعرض للضغوط النفسية، لأن هذه الأطعمة تمد الجسم بالطاقة الفورية لفترة قصيرة.

وإليك بعض النصائح لإدارة أي أنماط غذائية غير صحية أثناء الحجر الصحي:

1- أنشىء روتين جديد يلبي احتياجاتك الأساسية

مع تغيير جذري في الجدول الزمني والبيئة والموارد ، من السهل الشعور بالإرهاق. أضف المسافة العاطفية والجسدية من الأصدقاء والعائلة إلى المزيج، وأصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تظل مرتبطا بالحياة الطبيعية. في ظل هذه الظروف، حان الوقت لتأسيس " روتين طبيعي" جديد. على الرغم من أنه قد يكون مؤقتًا ، إلا أن إنشاء روتين جديد هو مكان رائع للبدء وسيكون بمثابة أساس لكل ما تنجزه خلال هذا الوقت.

2- تعرف على محفزات طعامك

في بعض الأحيان، تصيب أقوى الرغبة الشديدة في الطعام عندما تكون في وضعك الأكثر ضعفًا. يمكنك اللجوء إلى الطعام للراحة عند مواجهة القلق أو التوتر أو حتى الملل - كل المشاعر التي قد تنشأ خلال هذا الوقت من عدم اليقين والتفاعل الاجتماعي المحدود. إن تحديد سبب رغبتنا في تناول أطعمة معينة وكيف تؤثر بيئتنا على سلوكنا يتيح لنا التغلب على العادات الضارة وكسرها ، مع إنشاء عادات جديدة أكثر صحة.

3- استبدال السلوك

تستبدل هذه التقنية عادات الأكل غير الصحية لصالح العادات الصحية والأكثر إيجابية. على سبيل المثال، إذا كنت تشعر برغبة في تناول وجبة خفيفة ، فحاول شرب كوب من الشاي أو كوب من الماء ثم قم بتقييم ما إذا كنت جائعًا بالفعل بعد 10 إلى 20 دقيقة. يمكن أن تساعد هذه العادة في تحديد ما إذا كان شغفك مرتبطًا بالجوع أو العطش.

4- استبدال حجم الطعام أو جزء منه

إذا لم ينجح استبدال شغفك، فهذا يعني على الأرجح أنك جائع حقًا. هنا، يمكنك أن تنغمس في جزء صغير من طعامك المفضل، أو لديك بديل. على سبيل المثال، إذا كنت تشتهي البسكويت، فقد يكون لديك بسكويت صغير واحد فقط، أو استبداله بشيء آخر تمامًا ، مثل الفاكهة.

5- إعادة التقييم

وبعد محاولتك استبدال السلوك أو الطعام أو جانب الحصة، إذا كنت ما زلت تشتهي طعامًا معينًا، فقد حان الوقت لإعادة تقييم تناولك الغذائي اليومي. إذا تعطلت روتينك الطبيعي بسبب التغييرات في نمط الحياة نتيجة لوباء الفيروس التاجي، فقد تفقد الإشارات الاجتماعية التي تشير إلى أوقات الوجبات، والتي يمكن أن تؤدي إلى النقص أو الإفراط في تناول الطعام. يمكن أن يؤدي تخطي الوجبات أو فقدها إلى الرغبة في تناول الأطعمة بشكل أكبر ، خاصة لأننا نحتاج إلى هذا الطعام لمنحنا الطاقة.

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