طرق تحديد الفرق بين أعراض كل من الحساسية والكورونا والآثار الجانبية للقاح!

بعد أكثر من عام من ذروة الوباء، تستمر الحالات في الارتفاع بطريقة مذهلة حول العالم، مما يعيق حملات التطعيم أيضًا، بعض الذين تلقوا جرعة واحدة (أو جرعة كاملة) من اللقاح كانت إيجابية، بالنسبة للبعض، تظهر الآثار الجانبية بعد التطعيم مشابهة لتلك الخاصة بعدوى كوفيد.

ولكن كيف تفرق بين أعراض الحساسية والآثار جانبية للقاح وأعراض كوفيد؟.. هذا ما يكشف موقع timesofindia.

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الأمر المحير هو أنه يتم تسجيل الزيادة الكبيرة في الحالات خلال موسم الربيع، وهو سيئ السمعة لارتفاع الحساسية وحمى حبوب اللقاح، حيث يمكن أن تكون الأعراض مرة أخرى مماثلة لتلك الخاصة بكوفيد.

على الرغم من أن الارتفاع الحاد في الحالات مثير للقلق للغاية في الوقت الحالي، يمكن أيضًا أن يتم تشخيص خطأ بعض الأشخاص في الوقت الحالي بسبب التشابه الواضح بين الأعراض الثلاثة.

كيف يمكنك التمييز بين الأعراض؟

قد يكون التشابه الغامض والطريقة التي تظهر بها الأعراض مربكة، كما أنه يجعل الكثيرين في حيرة من أمرهم، سواء خضعوا للاختبار أم لا، الأمر الذي قد يكون محفوفًا بالمخاطر

في مثل هذا الموقف، كيف يمكنك التمييز بين الأعراض التي تعاني منها؟..ما هي طريقة التفريق بين الحساسية أو كوفيد؟

إذا تلقيت حقنة لقاح كوفيد-19، كيف يمكنك التمييز بين أعراض ما بعد التطعيم وبين العدوى؟

لماذا تتشابه أعراض الحساسية و كوفيد؟

قد يكون من الصعب التمييز بين أعراض الحساسية وأعراض COVID-19 ، خاصةً إذا كان كلاهما منتشرًا في نفس الوقت، يمكن أن يساعد التمييز الحاسم الأطفال أيضًا، في حين أن الأطفال أكثر عرضة للحساسية، فقد تم الإبلاغ عن أن الأطفال تظهر عليهم الأعراض ويصابون بالعدوى خلال الموجة الثانية أكثر من ذي قبل.

على سبيل المثال ، يمكن أن تظهر كل من عدوى الحساسية ونوبة كوفيد أعراضًا تؤثر بشكل أساسي على الجهاز التنفسي العلوي مثل السعال وفقدان الرائحة والبرد وسيلان العين والطفح الجلدي والصداع، يمكن أن يحدث أيضًا ضيق في التنفس واحتقان وصعوبات في التنفس في بعض الأحيان ولكنها تعتبر نادرة.

ومع ذلك ، يقول الأطباء إن هناك بعض الاختلافات الدقيقة بين الحساسية وأعراض كوفيد والتي قد تستحق التحقق منها.

ما هي الأعراض التي يمكن أن تكون مختلفة؟

يكمن مفتاح تمييز الأعراض في الحكة والحمى، وفقًا للخبراء، يمكن أن تكون حكة الجلد أو الأنف أو العينين أو الحلق من علامات الالتهاب وأكثر شيوعًا مع الحساسية، في الوقت الحالي، لا تعتبر الحكة علامة على كوفيد-19.

الحمى مرة أخرى ليست علامة على الحساسية ولكنها موجودة بشكل كبير في حالات كوفيد، من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يسجلون درجات حرارة عالية متذبذبة، إلى جانب أعراض أخرى، من كوفيد أو أمراض أخرى ولكن من غير المحتمل أن يصابوا بالحساسية.

مرة أخرى، يمكن أن تسبب الحساسية أيضًا الكثير من الأعراض التي لا تظهر عادةً أو مرتبطة بـ كوفيد من سيلان الأنف، والتقطير الأنفي إلى العيون الدامعة، من غير المعروف أن كوفيد يسبب أعراضًا مثل هذه.

علامة أخرى يجب التحقق منها هي وجود التعب والإرهاق، العلامات الباقية لعدوى كوفيد، نادراً ما تسبب الحساسية الإرهاق أو المعاناة من التعب المزعج، وهو سمة من سمات كوفيد.

ما هي الآثار الجانبية بعد التطعيم؟

تعتبر الآثار الجانبية بعد التطعيم هي التفاعلات الالتهابية التي تحصل عليها بعد تلقيك لقاح.

تحاكي اللقاحات الجراثيم المعدية وتطلق العنان لأعراض متشابهة، مما يعني أن بعض التفاعلات الالتهابية مع اللقاحات يمكن أن تكون مشابهة أيضًا للعدوى، لأنها في الغالب حمى، وطفح جلدي، وإرهاق، وصداع، وكلها شائعة مع لقاحات كوفيد.

إليك كيف يمكنك معرفة الفرق

من المهم ملاحظة أن الشخص يمكن أن يصاب بفيروس كوفيد إذا لم يحصل على جرعات كاملة من اللقاح، بعد 14 يومًا فقط من الجرعة الثانية، سيتم اعتبارك محصنًا، وبعد ذلك تنخفض فرص الإصابة بأعراض العدوى بشكل كبير، لذلك، يظل الشخص معرضًا بشدة لخطر الإصابة بـ كوفيد بعد تعرضه للقاح، وبالتالي، يجب عدم استبعاد أي علامات وأعراض غير عادية.

فيما يتعلق بالآثار الجانبية بعد التطعيم، فإن أكثرها شيوعًا في الوقت الحالي تشمل الحمى، وآلام الظهر، وآلام الجسم، والتعب، والشعور بالضيق، والخمول، والألم في موقع الحقن، والطفح الجلدي أو التورم.

قد تسبب عدوى كورونا الكثير من هذه الأعراض، لكن الطفح الجلدي والتورم لا يظهران على نطاق واسع أو قد يصيبان الجميع، يعد الألم في موقع الحقن والتورم من الآثار الجانبية التقليدية للقاح.

مرة أخرى، تذكر أن اللقاح، على الأرجح، لن يؤدي إلى ظهور أعراض مثل السعال أو التهاب الحلق أو حاسة الشم المشوهة أو التذوق / التنفس أو ألم الصدر أو أعراض الجهاز الهضمي، إذا واجهت أعراضًا مثل هذه بعد التطعيم و / أو اشتبهت في التعرض، احصل على المساعدة.

توقيت الأعراض مهم

يمكن أن تساعد الطريقة التي تظهر بها الأعراض أيضًا في تحديد المشكلة التي قد تواجهها - مواجهة مشتبه بها لـ كوفيد أو الحساسية أو ببساطة تعاني من الرعب بعد التطعيم.

ببساطة، تبدأ أعراض ما بعد التطعيم بعد 2-3 ساعات من أخذ الحقنة وتبقى حتى 3-4 أيام، عادة ما يتم التخلص منها بمفردها.

تظهر أعراض الحساسية في وقت نموذجي كل عام ويمكن أن تستمر لساعات أو أيام ممتدة، ومع ذلك، فهي عادة ما تكون خفيفة ويمكن أن تهدأ مع اختلاف أو تغير في البيئة، سيلان الأنف أو العينين أو العطس هو أول رد فعل معتاد في معظم الحالات.

على عكسهم، يمكن أن تبدأ عدوى كوفيد بطريقة مختلفة تمامًا وتستمر لمدة أسبوعين على الأقل، أفاد معظم الأشخاص الذين يعانون من الالتهابات المصحوبة بأعراض أنهم يصابون أولاً بالسعال والحمى ويشعرون أن حاسة الشم لديهم تتضاءل، آلام الجسم، والتعب، وتشنجات البطن، والهذيان بعد فترة ولكن أول الأعراض المعتادة المبلغ عنها هي السعال / الحمى.

متى يجب أن تخضع للاختبار؟

نظرًا لأن هناك بعض التشابه بين الحالات الثلاثة، فإن التشخيص في الوقت المناسب يمكن أن يساعد في تجنب المضاعفات ويضمن أيضًا عدم نشر المرض إلى الآخرين، الحفاظ على صحتك وصحة من حولك أمر مهم بنفس القدر.

إذا كنت تعاني من حمى مستمرة لأكثر من يومين، أو السعال الذي يغير صوتك أو يحدث خلال اليوم أو تعاني من إرهاق غير عادي دون سبب، فعليك إجراء الاختبار على الفور.

مرة أخرى، يمكن أن تسبب السلالات والمتغيرات الجديدة للفيروس أعراضًا مختلفة، لذلك من الأفضل أن تكون على علم وممارسة جميع التدابير الوقائية.

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