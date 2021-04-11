طرق حماية منزلك وأطفالك من الحساسية!

مع اقتراب الربيع، يخشى العديد منا الإصابة بالتهاب الأنف التحسسي الموسمي، مما يجعل الحياة صعبة للغاية في هذا الوقت من العام.

لا تقلق، فهناك عدة طرق لتقليل شدة أعراض حمى القش أو الحساسية في المنزل، تستعرضها صحيفة Express البريطانية.

هل تعلم أن أكثر من نصف الغبار في منازلنا هو غبار من الخارج جلبناه معنا؟

وفقًا لخبير التنظيف إيفان إيفانوف، فإننا في الداخل لسنا أكثر أمانًا من الأماكن الخارجية خلال موسم حبوب اللقاح لأن الغبار من الخارج يشق طريقه إلى منازلنا.

لجعل منزلك منطقة خالية من حبوب اللقاح، ستحتاج إلى تنظيف منزلك جيدًا بانتظام.

وأوضح: "من المهم الحفاظ على منازلنا خالية من الغبار قدر الإمكان، ولكن إزالتها بكفاءة ليست مهمة سهلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأماكن التي يصعب الوصول إليها".

فيما يلي ثماني نصائح لتنظيف منزلك خلال موسم الحساسية:

مكنسة كهربائية هوفر

يجب استخدام مكنسة كهربائية هوفر جيدة، خاصة إذا كان لديك أرضيات سجاد.

قال إيفان: "على الأرضيات المغطاة بالسجاد، من السهل أن يتجمع الغبار بين الأقمشة - يمكن أن يؤدي استبدال السجاد بأرضية صلبة إلى إبطاء ذلك".

"إذا لم يكن هذا خيارًا، فقم باستخدام مكنسة كهربائية أسبوعيا تحتوي على جسيمات صغيرة أو مرشح جسيمات هواء عالي الكفاءة، لطرد الغبار من السجاد وتقليل التراكم، تذكر أيضًا غسل السجاد بالشامبو بانتظام ".

ممسحة

إذا لم يكن لديك سجاد وكانت أرضياتك من المصفح أو البلاط أو الخشب أو الأرضيات الصلبة العامة، فستحتاج إلى دلو وممسحة لتقليل الغبار وحبوب اللقاح.

قال إيفان: "التنظيف المنتظم أمر لا بد منه لمكافحة الغبار، الماء الدافئ مع القليل من الخل سيفي بالغرض".

أجهزة تنقية الهواء

لا يمكنك تنظيف الهواء جسديًا، ولكن يمكنك شراء أجهزة تنقية الهواء.

وأوضح إيفان: "فلاتر الهواء مصممة خصيصًا لإزالة الغبار والجزيئات المحمولة في الهواء، ستجعل التعايش العام مع حمى القش وأنواع الحساسية الأخرى أسهل بكثير".

منتجات التنظيف غير السامة

تنظيف منزلك بشكل محموم بالمواد الكيميائية القاسية يمكن أن يضر أكثر مما ينفع إذا كنت تعاني من الحساسية.

قال إيفان: "منتجات التنظيف السامة تشجع الجسيمات الضارة المحمولة في الهواء في المنزل، تحقق دائمًا من الملصقات عند شراء مواد التنظيف للتأكد من أنها غير سامة، هناك خيارات متزايدة من المنتجات الصديقة للبيئة المتاحة الآن."

التنظيم

لا تبدو الفوضى قبيحة وغير منظمة فحسب، بل يمكنها في الواقع زيادة أعراض الحساسية، كلما زاد عدد العناصر الموجودة في الغرفة أو المنزل، يمكن أن يتراكم عليها الغبار.

ونصح إيفان بما يلي: "قم بإزالة أو تخزين العناصر غير الأساسية التي تجمع الغبار، مثل زخارف الطاولة، والكتب والمقتنيات،÷ يمكنك أيضًا التبرع دائمًا بأي شيء لا تحتاجه".

اغسل الفراش

يجب غسل الفراش مرة واحدة في الأسبوع لأغراض النظافة ولتجنب الحساسية.

قال إيفان: "أغطية السرير هي مكان تعشيش ممتاز للغبار وعث الغبار، تنظيف الملاءات مرة واحدة في الأسبوع على الأقل (من الناحية المثالية في الماء المسخن إلى 54 درجة مئوية على الأقل) سيزيل الأتربة غير المرغوب فيها، في فصل الربيع، من المفيد أيضًا الاستثمار في أغطية واقية من عث الغبار وكذلك استبدال الفراش المصنوع من الصوف أو الريش بمواد صناعية".

طرد الغبار بشكل صحيح

يعد الغبار جزءًا أساسيًا من طرد مسببات الحساسية من منزلك، ولكن عليك القيام بذلك بشكل صحيح.

قال إيفان: "للتخلص من الغبار في منزلك، من الضروري إزالة الغبار بشكل صحيح ومنتظم، من الأفضل استخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة لوقف تشتت الجزيئات في الهواء، ويمكن استخدام ملحق فراغ في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الألواح وإطارات النوافذ."

النباتات والحيوانات

تعتبر الحيوانات والنباتات متسببين مفاجئين في اندلاع حمى القش لدى البشر.

وأضاف إيفان: "الحيوانات والنباتات كائنات حية عرضة للوبر والمنتجات الثانوية، العثور على منزل جديد للنباتات المحفوظة، وتقليل الاتصال بين حيواناتك الأليفة حول المنزل، واستحمام الحيوانات الأليفة مرة واحدة في الأسبوع سيساعد في ذلك".

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