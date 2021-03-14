خصوبة المرأة هي قدرتها على الحمل بطفل بيولوجي، قد تتساءلين أنت وزوجك عن خصوبتك في حالة تكرار محاولة حدوث الحمل أو ممارسة الجنس دون استخدام واقٍ لمدة سنة واحدة على الأقل أو على الأقل ستة أشهر إذا بلغتِ من العمر أكثر من 35 عامًا دون نجاح.

من أسباب مشكلات خصوبة المرأة:

انسداد أو تلف في قناة فالوب والذي يحدث عادة بسبب مرض التهاب الحوض.

اضطرابات الإباضة والتي تؤثر على إطلاق البويضات من المبيضين.

تشوهات الرحم أو عنق الرحم مثل السلائل أو الأورام الليفية في الرحم.

انتباذ بطانة الرحم، والذي يحدث عندما تنمو الأنسجة المبطنة للرحم من الداخل في الجهة الخارجية من الرحم.

قصور المبيض الأولي (انقطاع الطمث المبكر)، والذي يحدث عندما يتوقف المبيضان عن العمل وتنتهي فترة الحيض قبل سن 40 عامًا.

التصاقات الحوض، مجموعات من الأنسجة المتندبة تربط الأعضاء بعد الإصابة بالتهابات الحوض أو التهاب الزائدة الدودية أو إجراء جراحة في منطقة البطن أو الحوض.

الحالات الطبية المرتبطة بغياب الحيض، مثل داء السكري المُسيطر عليه بشكل سيء والداء البطني وبعض أمراض ذاتية المناعة مثل الذئبة.

كما أن السن له دور في ذلك. فتأخير الحمل يقلل من احتمالية حدوثه. كما أن الانخفاض في كمية وجودة البويضات مع التقدم في السن يجعل من الحمل أمرًا أكثر صعوبة.

طرق تحسين خصوبة المرأة بعد عمر الثلاثين

1. التركيز على بعض الأغذية لتحسين خصوبة المرأة

من أهم طرق تحسين خصوبة المرأة بعد عمر الثلاثين هو تحسين طبيعة غذائها، وهناك بعض المواد الغذائية التي تحسن الخصوبة لدى المرأة وتزيد من فرص الإنجاب وأهمها الأوميغا 3 والأوميغا 6، فيتامين ب،حمض الفوليك.

2. ممارسة العلاقة الحميمة لتحسين خصوبة المرأة

ينصح الأطباء بممارسة الجنس مرتين أسبوعيًا على الأقل؛ لزيادة احتمالية حدوث الإخصاب، وكذلك متابعة وقت التبويض والحرص على ممارسة العلاقة الحميمة فيها إذ تزداد خلالها فرص الحمل، وهذا لا يعني الالتزام بفترة التبويض فحسب بل يجب المداومة على ممارسة العلاقة الحميمة بشكل منتظم لزيادة الخصوبة.

3. تقليل شرب الكافيين لتحسين خصوبة المرأة

إن شرب كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين تقلل من فرص حدوث الحمل؛ لأنه يزيد من إفراز هرمون الأدرينالين الذي يؤثر على وظائف الرحم، ويقلل من كفاءة البويضة، فالنساء اللاتي يتناولن ما يزيد عن 200 ملغ يومًا يستغرقن وقت أطول لحدوث الإخصاب، ولا ينصح بتخطي هذه الكمية يوميًا، وكما أن تناول الكافيين خلال فترة الحمل بكميات كبير قد يسبب إجهاض الجنين.

4. الحفاظ على اللياقة البدنية لتحسين خصوبة المرأة

من طرق تحسين خصوبة المرأة بعد عمر الثلاثين هي الحرص على لياقة جسدك، حيث يجب أن تحافظ المرأة على لياقتها البدنية وخاصةً بعد إتمام الثلاثين من عمرها، فهذا من العوامل الأساسية التي تحسن فرص الحمل وزيادة الخصوبة، كما أن زيادة الوزن تسبب مشاكل في المبايض مثل: تكيس المبايض، وتعيق حدوث الحمل بشكل طبيعي، وكما إن ممارسة الرياضة تساعد في الحفاظ على الوزن وعدم تراكم الدهون في الجسم.

5. التخلص من التوتر لتحسين خصوبة المرأة

لا تتصور كثير من النساء أن هناك علاقة وطيدة بين التوتر والحمل، حيث أن التوتر يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول الذي يؤدي إلى حدوث خلل في الهرمونات مما يؤثر على الخصوبة، وللتخلص من التوتر ينصح بممارسة الأنشطة المفضلة، الاسترخاء، والابتعاد عن الضغوط النفسية بقدر المستطاع.