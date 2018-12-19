5 طرق تخسيس البطن والأرداف بعد الولادة

الالتزام بممارسة التمارين الرياضية، خاصة بعد مرور أربعين يوماً على الولادة

تعتبر فترة الحمل مرحلة حساسة؛ لما تواجهه المرأة من ضغوطات وتغييرات فسيولوجية، ونفسية، وجسدية، تتسبب لها بالقلق والاضطراب، ولا يمكنها اتخاذ إجراءات علاجية للتخلّص منها، فعلى الرغم من حصولها على لقب أم، إلا أنّها تسعى أيضاً للحصول على قوام متناسق، للتخلّص من آثار الحمل الواضحة على جسمها، ومن أهمّها، انتفاخ البطن وترهله، لذلك تبحث السيدات عادة عن طرق طبيعية تمكنهن من العودة لوضعهن الطبيعي دون تعريض أنفسهن للخطر، ودون التأثير في صحة الرضيع وسلامته، وفي هذا المقال نقدم لكم طرق لتخسيس البطن والأرداف بعد الولادة:

1- التمارين الرياضية

- تمرين رفع الحوض: التمدد على الظهر مع ثني القدمين بحيث تشكل الفخذين مع الساقين زاوية حادة، ثمّ رفع منطقة الحوض لأعلى، وشد الأرداف، ثمّ رفع الرأس وشد عضلات البطن، وينصح بتكرار هذه الخطوات عشر مرات على مدة ثلاث جولات.

- تمرين رفع الجسم: التمدد على الأرض، ورفع الظهر وإحدى الرجلين إلى أعلى مع المحافظة على استقامة الركبتين، وبقاء أصابع القدم مشدودة نحو الأسفل، ثمّ الرجوع إلى الوضع الطبيعي، وبعدها تكرار التمرين مرة أخرى للقدم الثانية، مع تكرار التمرين عشرة مرات.

- تمرين سحب الركب: التمدد على الأرض، وتثبيت اليدين على الجانبين، ثمّ سحب الركبتين نحو الأعلى برفق وبطء، ثمّ محاولة رفع الظهر عن مستوى الأرض، وتكرار الخطوات عشر مرات.

- تمرين سحب الفخذ: التمدد على الأرض، ثمّ ثني ركبة إحدى القدمين، مع سحب الفخذ نحو البطن، وخفض القدم نحو الأرداف، ثمّ مد الرجل وإنزالها إلى الأرض، ثمّ تكرار التمرين للقدم الأخرى، وينصح بتكرار التمرين عشر مرات لكلّ قدم وعلى ثلاث جولات.

- تمرين البطن: التمدد على الظهر، ومسك الذراعين وراء الرأس، ورفع الجزء العلوي من الجسم عن الأرض، مع المحافظة على ثبات الجزء السفلي على الأرض، كما يمكن استخدام شيء يوضع على الأقدام لضمان عدم ارتفاعها نحو الأعلى أثناء رفع الجسم، وتكرار التمرين عشر مرات على الأقل.

- تمرين الاتكاء على المفاصل: الجلوس على القدمين، ثمّ إنزال الجسم والاتكاء على الكوعين والركبتين، مع جعل الذراعين والفخذين بزاوية 90 درجة مع منطقة الصدر والبطن، بحيث يتم رفع الظهر نحو الأعلى، وشد الأرداف، وسحب البطن نحو الداخل، وأخذ نفس عميق، مع محاولة الاسترخاء قدر الإمكان أثناء تأدية التمرين، وتكرار التمرين عشر مرات كحد أقصى.

2- وصفات طبيعية:

- الملفوف: سلق ثلاث أوراق من الملفوف في إناء، ثمّ لفها على محيط البطن، وتغطيتها بنايلون ولفه جيداً، وينصح بعمل هذه الوصفة كل ليلة قبل النوم، ثمّ إزالتها في صباح اليوم الثاني.

- عُشبة الشّمّر: وضع ست ملاعق صغيرة من الشمر في إناء، ثمّ إضافة ماء مغلي إليها، وينصح بتناولها صباح كلّ يوم.

- زيت الزيتون: دهن منطقة الكرش والأرداف به، وينصح بعمل ذلك يومياً.

3- التدرّج في ممارسة التمارين الرياضية وعدم إجهاد الجسم.

4- الالتزام بممارسة التمارين الرياضية، خاصة بعد مرور أربعين يوماً على الولادة. الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، وتجنب تناول الأغذية الغنية بالدهون وبالسعرات الحرارية العالية.

5- إرضاع الطفل طبيعياً، مما يزيد نشاط الدورة الدموية، وبالتالي يساعد على حرق الدهون بسرعة أكبر.

6- لف البطن بقماش، أو لبس مشد خاص لحالات ما بعد الولادة؛ لتمكن من شد المناطق المترهلة، والعودة إلى الوضع الطبيعي.

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