طرق تشجيع الطفل على تنظيف أسنانه!

يعشق الأطفال السكاكر والحلويات التي تسبّب لهم التسوّس، وبالطبع لا بأس بتناولها إن كنت تصرّين عليهم لتنظيف أسنانهم بانتظام. ولكن في بعض الأحيان، يمكن لهذه المهمّة،أن تتحوّل إلى معاناة بالنسبة للأهل. لذا، كيف يمكنك أن تحوّلي تنظيف الاسنان إلى نشاط مرح بالنسبة لطفلك؟ إليك النصائح التالية:



نظفي أسنانك وإيّاهم

يحب الأطفال فكرة تقليد الكبار وأن يقوموا بأمور البالغين. لهذا السبب، لماذا لا تنظفون أسنانكم معاً. إنها فرصة جيدة لتري أولادك كيف يمكن لهذه الخطوة أن تكون مرحة. إن أمكنك، اجمعي العائلة بكاملها لتنظيف الأسنان وسترين كيف سيتسابق الصغار للقيام بهذه المهمة.



اجعليها جزءاً من الروتين اليومي

منذ ظهور سنّ طفلك الأولى، يجب أن تضعي مهمة تنظيف الاسنان على جدول روتينه فضلاً عن تنظيم زيارات منتظمة لعيادة طبيب الأسنان. في الزيارة الأولى للطبيب، سيريك كيف يمكن أن تنظفي أسنان صغيرك بطريقة سليمة؛ بعدها، يجب أن تعوّديه على تنظيفها صباحاً ومساءً. ومن ثم سيعتاد على هذه الخطوة، لتصبح العملية أكثر سهولة.



دعيه يختار فرشاة أسنانه

فالطفل الصغير لن يتحمّس لتنظيف أسنانه بفرشاة بيضاء اللون عادية، ولكنه سيحب أن يفعل ذلك بواسطة فرشاة اختارها بنفسه ربما تحمل رسم شخصيته الكرتونية المفضلة.



اختاري معجون الأسنان الصحيح

إن معجون الاسنان المخصص للاطفال يأتي بنكهات مختلفة عن المعجون الذي يخصّص للبالغين وغالباً ما يأتي بنكهة النعناع. لذا، يجب أن تعرفي النكهة التي يفضّلها طفلك وأن تشتري معجوناً وفقاً لها.

ولكن في نفس الوقت، يجب أن تختاري معجوناً يحتوي على الكمّية الكافية من الفلورايد، وإلا فإنها لن تقي وقاية كاملة من السوس.

إن كان صغيرك لا يزال عاجزاً عن المضمضة وبصق المعجون، يكفي أن تضعي القدر القليل منه على الفرشاة خاصّة إن كان الصغير أصغر من ثلاث سنوات؛ عندها، لا داعي لأن تقلقي من عدم بصقه للمعجون.



التنظيف أمام المرآة

إن قصر قامة الصغار يمنعهم في أغلب الأحيان من تنظيف أسنانهم كما يجب... ولكن وقوفهم أمام المرآة سيساعدهم على الانخراط أكثر في مهمّتهم في التحكم بها.



لا تهدّدي

في أغلب الأحيان، يلجأ الأهل إلى تهديد أولادهم بزيارة طبيب الأسنان إن لم ينتظموا بتنظيف أسنانهم. ولكن الخبراء يحذرون من خطوة مماثلة، لأنها ستزيد كره الصغير بعادة تنظيف الأسنان وبطبيب الأسنان وزيارته فضلاً عن شعورهم بالخوف.



غنّي أغنية

يجب لتنظيف الاسنان أن يستمرّ لدقيقتين... لتسهيل هذا الوقت على الصغار، يفضّل أن تغني أو تشغلي أغنية يحبّونها لإضفاء المزيد من المرح على العملية.