طرق طبيعية لـ تفتيح لون الشعر.. تعرّفي عليها!

تنفق الفتيات الكثير من المال ويذهبن لصالونات التجميل رغبة في تفتيح لون الشعر أو تغييره للون آخر، الأمر الذي يدفع بعضهن للبحث عن نصائح لتجنب أضرار الصبغات على فروة الرأس، إلا أن الأمر لن يجدي نفعًا معهن، حيث يتعرض شعرهن للضرر فى كل الأحوال، وهنا ننشر لكم بعض الطرق الطبيعية التي يمكنها المساعدة في تفتيح الشعر دون إلحاق الضرر به.

عصير الليمون

ربما تكون من أقدم الحيل التي سمعت عنها من قبل، ولكن الحموضة الموجودة في عصير الليمون تمكنه بالفعل من تفتيح لون الشعر.



الطريقة

ضعي عصير الليمون في زجاجة، ثم رشى شعرك به جيدًا، ودعيه يجف في الشمس، لكن احرصى على ألا يلامس عصير الليمون جلدك حتى لا يحترق مع تعرضه للشمس.

الخل

نجد أن الخل يعد من ثاني الحلول التي من الممكن الاعتماد عليها في تفتيح خصلات شعرك ، وقد نصح خبراء العناية بالشعر بغسل شعرك جيدا به من وقت لآخر، ولكن دون تطويل مدة الغسيل، أما إذا كنتِ ترغبين فى استخدامه لتفتيح خصلات شعرك، فمن الممكن تطويل مدة غسل شعرك به ولكن عليكِ تخفيفه بالماء حتى لا يكون مركزا بشكل قوي على فروة رأسك، وانتبهي إذا كان شعرك خفيفًا وتالفًا لأن هذه الطريقة لا تتناسب معه على الإطلاق، فهي تناسب الشعر الصحي ذي الحالة الجيدة.

العسل

يعد العسل من الأشياء المفيدة للشعر باعتبار المكون الرئيسى له مفيد بدرجة كبيرة، حيث يفيد إنزيم "الجلوكوزأوكسيديز" الموجود به الشعر بشكل كبير، لكن عند إضافة الماء إليه قد يتسبب في إتلافه ويجعل الانزيم يفرز بكميات ضئيلة، وهنا يمكن استخدامه في تفتيح بصيلات الشعر بالفعل.



الطريقة

ضعي مزيجا من العسل على شعرك الرطب حتى يساعد الماء في تحريكه على الشعر، ثم غطي شعرك بغطاء الرأس لمدة تتراوح من 1 إلى 4 ساعات، ويمكن استخدام مجفف الشعر الساخن فوق غطاء الرأس لأنه يساعد بشكل أسرع على تفتيح بصيلات الشعر.

صودا الخبز

من المعروف أن البيكينج صودا تعد وسيلة جيدة لتفتيح لون الأسنان بشكل طبيعي، إلا أنه يمكن استخدامها مع الشعر أيضًا.



الطريقة

اخلطي ملعقة كبيرة من البيكينج صودا مع كوب من الماء، وضعى الخليط على شعرك عن طريق توزيعه باستخدام فرشاة الأسنان لوضعه على كل خصلة من خصلات شعرك، ثم استخدمي مجفف الشعر الساخن لإسراع عملية التفتيح.

ملح البحر

يعد ملح البحر من الطرق المميزة التي تساعد على تفتيح خصلات شعرك بكل سهولة، كل ما عليكِ فعله هو أن يكون شعرك مبللًا قبل استخدامه.



الطريقة

اخلطي ملعقة كبيرة من ملح البحر مع ½ كوب من الماء الدافىء، ثم ضعيه على شعرك من 10 إلى 20 دقيقة، وسيعمل على تفتيح بصيلات شعرك بكل سهولة.

بابونج

تحمل هذه الزهرة الصغيرة بدخلها صبغة تساعد بشكل كبير على تفتيح خصلات الشعر، ومن الممكن الاعتماد على شاي البابونج في ذلك.



الطريقة

بللي شعرك جيدًا، ثم ضعيه في ماء شاى البابونج الدافىء، وسيساعدك على تفتيح خصل شعرك بالفعل.

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