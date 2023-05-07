تأثير فصل الصيف على الدورة الشهرية

قد تتأثر الدورة الشهرية في فصل الصيف وذلك نتيجة ارتفاع في درجات الحرارة وعدم تعويض الجسم ما فقده من فيتامينات ومعادن، لذلك قد تصاب المرأة بأحد الأمراض.

ويوجد هناك علاقة بين فصل الصيف والدورة الشهرية، لأنه الدورة تتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة، والمضاعفات تختلف على حسب الحالة الصحية لكل فتاة، مثل:

غزارة الدم.

الهبوط في الدورة الدموية.

الأنيميا في بعض الحالات.

تفقد السوائل والفيتامينات والمعادن عبرَ نزول دم الحيض.

ويفضل إجراء اختبار الهيموجلوبين أو اختبارات صورة دم كاملة ، وذلك لتحديد درجة نقص الهيموجلوبين في الدم الذي تعاني منه الفتاة.

ويعتبر الدواء الذي تم وصفه من قبل الطبيب يجب أن يحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين د، الحديد، الفوليك أسيد، ومعادن مثل حمض الفوليك والحديد وفيتامين B، وبالإضافة إلى اتباع نظام غذائي يشمل جميع الأطعمة الصحية التي تحتوي على فيتامينات ومعادن، وينصح بشرب كميات كبيرة من السوائل خلال الدورة الشهرية وخصوصاً في فصل الصيف والطقس الحار.

هل يؤثر الطقس على الدورة الشهرية؟

إن التعرض للشمس بشكل مبالغ يؤدي إلى تغييرات في طول فترة الدورة الشهرية، بينما إذا حدث وانتقلت إلى منطقة جديدة سواء يكون الطقس فيها حارًا أو باردًا، فسيواجه جسمك صعوبة في التكيف مع درجة الحرارة، وبالتالي، يمكن أن يختلف طول فترة الدورة ويمكن أن يتأثر الحيض بحالة الطقس.

هل السخونة تؤثر على الدورة الشهرية؟

نعم، فهي تعتبر من مراحل انقطاع الطمث.

هل أدوية البرد تؤثر على الدورة الشهرية؟

أدوية البرد لا تؤثر على موعد الدورة الشهرية من حيث التقديم أو التأخير أو على شدتها، بل يوجد الكثير من العوامل الأخرى التي تؤثر على الدورة الشهرية مثل التوتر والقلق والإجهاد والاضطرابات الهرمونية وغيرها الكثير.

أسباب تغير موعد الدورة الشهرية

الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

علامة مبكرة على وجود حمل.

تؤخر الرضاعة الطبيعية

فشل المبايض المبكر

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

التهاب في الحوض

الأورام الليفية الرحمية

التوتر والقلق

حالة الطقس

الدورة الشهرية: بين الأسئلة والأجوبة

6 نصائح مهمة للعناية بنظافتك الشخصية أثناء الدورة الشهرية

10 إشارات تنذر باقتراب موعد الدورة الشهرية