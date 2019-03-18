للأم.. كيف تزيدين من جمال وجهك؟

يجب أن تقوم بتنظيف البشرة بشكل مستمر من أجل إظهار جمالها

يسعى جميع البشر المتواجدين في الأنحاء المختلفة من العالم للحصول على بشرة جميلة، ونضرة مفعمة بالصحة والحيوية، ولكن أكثر البشر اهتماماً بالبشرة هي المرأة، فالجمال يعد جزءاً مهماً من حياتها، لكونه يُظهر على وجهها عندما تعتني بنفسها، ولهذا تلجأ إلى استخدام العديد من الوصفات الطبيعية حتى تضمن حفاظها على جمال بشرتها .

نصائح جمالية:

1- تطهير البشرة: تتعرض البشرة بشكل يومي للعديد من الأوساخ، وحتى يستطيع الفرد الحفاظ عليها يجب عليه أن يقوم بتنظيفها بشكل مستمر من أجل إظهار جمالها.

2- تقشيرالبشرة: وهو إزالة الخلايا الميتة الموجودة على البرة حتى تصبح أكثر صفاءً.

3- ترطيب البشرة: تعمل المرطبات على إبقاء الوجه رطباً، وتحافظ عليه من علامات التقدم بالسن .

أطعمة صحية:

اللوز: يحتوي اللوز على فيتامين H الذي يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس؛ الأمر الذي سيضمن لها بياضها.

الجزر: يحتوي الجزر على فيتامين ألف الذي يعمل على تقوية النظر، وتنقية البشرة من البثور.

بذور الكتان: تلعب بذور الكتان دوراً مهماً في تخليص الوجه من علامات الشيخوخة، وذلك بسبب احتوائها على أحماض أوميغا3 التي تجعل البشرة رطبة بشكل مستمر.

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