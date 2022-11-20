يعاني البعض من نقص عنصر البوتاسيوم في الجسم وهو عنصر هام جدا في تكوين جسم الإنسان، لذا ينتشر سؤال كيف ارفع نسبة البوتاسيوم في جسمي ، وهو سؤال شائع لكن تختلف الإجابة من شخص لآخر، كما يعاني حوالي 3% سكان أمريكا من نقص البوتاسيوم مما يجعلهم أكثر عرضة لأمراض القلب، والجلطات الدماغية، كذلك فإن مرضى ضغط الدم المرتفع من أكثر الأشخاص احتياجا لعنصر البوتاسيوم في الجسم.

كيف ارفع نسبة البوتاسيوم في جسمي

يمكن زيادة نسبة البوتاسيوم في الجسم بأكثر من طريقة، حيث يمكن من خلال تناول بعض الأطعمة، وكذلك الأدوية التي تحتوي على البوتاسيوم، ومن أشهر هذه الأطعمة:

الفاصولياء : تحتوى الفاصولياء البيضاء على حوالي 18 ملليجرام من الألياف الطبيعية، كما تعمل على تنظيم حركة الأمعاء، وتقي من الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والشرايين.

: تحتوى الفاصولياء البيضاء على حوالي 18 ملليجرام من الألياف الطبيعية، كما تعمل على تنظيم حركة الأمعاء، وتقي من الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والشرايين. البطاطا : تحتوي البطاطا الحلوة على حوالي 299 ملليجرام من البوتاسيوم، لذا فهي من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، لكن معظم كمية البوتاسيوم توجد في القشرة الخارجية للبطاطا، لذا ينصح بتناول البطاطا الغير مقشرة للحصول على كمية جيدة من البوتاسيوم.

: تحتوي البطاطا الحلوة على حوالي 299 ملليجرام من البوتاسيوم، لذا فهي من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، لكن معظم كمية البوتاسيوم توجد في القشرة الخارجية للبطاطا، لذا ينصح بتناول البطاطا الغير مقشرة للحصول على كمية جيدة من البوتاسيوم. البنجر أو الشمندر : يتميز البنجر بلونه الأحمر وطعمه الحلو، فهو أحد أنواع الخضروات، ويحتوي على حوالي 518 ملليجرام من البوتاسيوم، كما يفضل وضعه في عصير الطماطم أو الفراولة، ويمكن تناوله قطع، كما يحتوي على النترات ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين وتقوية الأوعية الدموية.

: يتميز البنجر بلونه الأحمر وطعمه الحلو، فهو أحد أنواع الخضروات، ويحتوي على حوالي 518 ملليجرام من البوتاسيوم، كما يفضل وضعه في عصير الطماطم أو الفراولة، ويمكن تناوله قطع، كما يحتوي على النترات ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين وتقوية الأوعية الدموية. الطماطم : تعمل الطماطم على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم، كما أن كوب واحد من عصير الطماطم يعادل 556 ملليجرام من البوتاسيوم.

: تعمل الطماطم على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم، كما أن كوب واحد من عصير الطماطم يعادل 556 ملليجرام من البوتاسيوم. البرتقال : من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم، فهو مصدر للطاقة، يفضل تناوله فصوص نظرا لاحتوائه على ألياف غذائية، كما يمكن تناوله عصير.

: من الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم، فهو مصدر للطاقة، يفضل تناوله فصوص نظرا لاحتوائه على ألياف غذائية، كما يمكن تناوله عصير. الموز : ينصح خبراء الصحة والتغذية بتناول ثمرة متوسطة من الموز يومياً، حيث يحتوي الموز على عدد من العناصر المفيدة الهامة لبناء الجسم كفيتامين سي، النحاس، الألياف الطبيعية، وكذلك الحديد والماغنسيوم.

: ينصح خبراء الصحة والتغذية بتناول ثمرة متوسطة من الموز يومياً، حيث يحتوي الموز على عدد من العناصر المفيدة الهامة لبناء الجسم كفيتامين سي، النحاس، الألياف الطبيعية، وكذلك الحديد والماغنسيوم. السبانخ : تحتوي السبانخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما تحتوي على عدد من العناصر الهامة لبناء جسم الإنسان.

: تحتوي السبانخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، كما تحتوي على عدد من العناصر الهامة لبناء جسم الإنسان. الأفوكادو : يعرف الأفوكادو بغناه بالألياف الغذائية، كذلك أهم العناصر الغذائية لبناء جسم الإنسان، كما أنه مفيد لوقاية القلب من التعرض للجلطات وغير ذلك من المشاكل الصحية.

: يعرف الأفوكادو بغناه بالألياف الغذائية، كذلك أهم العناصر الغذائية لبناء جسم الإنسان، كما أنه مفيد لوقاية القلب من التعرض للجلطات وغير ذلك من المشاكل الصحية. السلمون: تناول سمك السلمون يقي من الإصابة بمرض السكر، الأمراض السرطانية وكذلك أمراض الأوعية الدموية.

كيف ارفع نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم

الصوديوم والبوتاسيوم من العناصر الهامة لبناء جسد سليم، كما أن لهم دورا كبيرا في الحفاظ على أعضاء الجسم، كذلك العضلات والأعصاب، لكن في حالة نقص مستوى البوتاسيوم والصوديوم عن المعدل الطبيعي يحدث اختلال في وظائف الجسم، وقد يتعرض الجسم لبعض المشاكل الصحية، وقد تكون هذه المشاكل خطيرة وربما تهدد حياة الإنسان، لذا يفضل تفادي حدوث هذه المشاكل الصحية، ونحاول أن نوازن مستوي البوتاسيوم والصوديوم في الجسم من خلال بعض النصائح التالية:

تناول الأطعمة التي تحتوي نسبة كبيرة من الصوديوم مثل: الخميرة البيرة، السمك الأبيض المدخن، الفاصوليا، الرخويات وأيضا الطماطم ومخلل الملفوف.

مثل: الخميرة البيرة، السمك الأبيض المدخن، الفاصوليا، الرخويات وأيضا الطماطم ومخلل الملفوف. عدم الإكثار من شرب المياه والسوائل : الإفراط في تناول السوائل والمياه قد يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية، حيث يفضل تناول المياه بين الوجبات وعند الشعور بالعطش، شرب المياه ببطء على مدار اليوم وليس دفعه واحدة، ومن المهم تحديد كمية المياه التي يجب تناولها في اليوم.

: الإفراط في تناول السوائل والمياه قد يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية، حيث يفضل تناول المياه بين الوجبات وعند الشعور بالعطش، شرب المياه ببطء على مدار اليوم وليس دفعه واحدة، ومن المهم تحديد كمية المياه التي يجب تناولها في اليوم. الاستشارة الطبية: بعض الحالات تتطلب وصف للمريض حقن الصوديوم الوريدي، كذلك تحديد جرعة الصوديوم، مع إعطاء بعض الأدوية التي تساهم في تقليل أعراض نقص الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم.

أعراض نقص البوتاسيوم في الجسم

بعد الرد على سؤال كيف ارفع نسبة البوتاسيوم في جسمي، لا بد من معرفة الأعراض التي يعاني منها الشخص المصاب بنقص البوتاسيوم، ومن أشهر هذه أعراض:

الشعور بالتعب والإجهاد وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي.

تنميل وخدران الأطراف خاصة اليدين والقدمين.

الإصابة بتشنج عضلي.

الإصابة ببعض المشاكل الكلوية.

عدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية.

التبول المفرط بسبب انخفاض نسبة البوتاسيوم في الجسم.

حدوث مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

الشعور بالاكتئاب والعزلة.

أسباب انخفاض نسبة البوتاسيوم في الجسم

النسبة الطبيعية للبوتاسيوم في الجسم تتراوح بين 3.6 إلي 5.2مل لكل واحد لتر، عندما تكون النسبة أقل من ذلك قد يهدد حياة الإنسان، بعد الرد على السؤال الشائع كيف ارفع نسبة البوتاسيوم في جسمي، لا بد من توضيح أهم أسباب انخفاض نسبة البوتاسيوم في الجسم:

كثرة تناول الكحوليات.

التعرق الزائد في الجسم بشكل عام.

نقص نسبة حمض الفوليك عن المعدل الطبيعي في الجسم.

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإصابة بالإسهال والتقيؤ.

تناول الأدوية المدرة للبول، في بعض الحالات تعمل هذه الأدوية على فقد كمية كبيرة من البوتاسيوم.

يمكننا القول بأن نقص البوتاسيوم والصوديوم في الجسم من الأمور الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان، لذا عند ملاحظة أي من الأعراض السابقة عليك التوجه إلى الطبيب المختص، الذي بدوره سيقوم بالرد على سؤالك وهو كيف ارفع نسبة البوتاسيوم في جسمي، وسوف يطلب الطبيب منك إجراء بعض الفحوصات مثل تحليل نسبة البوتاسيوم في الدم، كذلك تحليل البول، وفي بعض الحالات قد يطلب الطبيب إجراء فحص على القلب.