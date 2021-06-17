طرق سهلة وسريعة للتخلص من الرؤوس البيضاء والسوداء

من المشكلات التي تؤرق الكثيرات من الرؤوس البيضاء والسوداء التي تجعل البشرة مليئة بالشوائب وتُظهرها بشكل غير صحي و تُضيف سنوات كثيرة للعمر.

لذلك نقدم لكِ طرق ووصفات سهلة وسريعة لتزيلي الرؤوس السوداء والبيضاء من بشرتك:

ليمون+سكر+عسل:

اقطعي ثمرة الليمون نصفين وضعي كمية من العسل و رشة سكر وقومي بفرك مناطق الرؤوس السوداء والبيضاء بحركات دائرية.

كيس بلاستيك+ فازلين:

في البداية، خذي حمام دافئ لتفتيح مسام الجلد وبعدها طبقي الفازلين على المناطق المصابة بالرؤوس البيضاء والسوداء وبعدها ضعي الكيس البلاستيك فوق الفازلين وطبقي فوقه منشفة ساخنة وبعد أن تتحول الحرارة الساخنة لحرارة الغرفة ابدئي بالضغط على أماكن الرؤوس المزعجة حتى تدفعي الأوساخ من داخلها للخروج وبعدها امسحي وجهك بقطنة مغموسة باللوشن.

زيت عطري+ زيت جوز الهند:

داخل برطمان زجاجي، قومي بوضع كمية من زيت جوز الهند وابدئي بتحريكه لمدة 10-15 ثانية ثم أضيفي 10 قطرات من زيت الليمون و اللافندر وشجرة الشاي واحرصي على الاحتفاظ بالمزيج في وعاء مغلق في درجة حرارة الغرفة العادية و بقطعة قطنية طبقي الخليط على بشرتكِ صباحاً ومساءً.

قرفة+دقيق شوفان:

أضيفي ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان ومثلها من القرفة للماء الدافئ وقلبي المزيج جيداً وافركي وجهك بالمزيج بأطراف أصابعك لمدة دقيقة واحدة وبعدها اغسلي وجهك بالماء البارد واحرصي أن لا تطبقي هذه الوصفة أكثر من مرتين في الشهر.

فحم نشط+ طمي أخضر:

أضيفي لنصف ملعقة من الماء الدافئ نصف ملعقة من الفحم النشط ومثلها طمي أخضر ووزعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة دقائق ثم اغسلي وجهك جيداً بالماء البارد.

القهوة +زيت جوز الهند:

سخني كمية قليلة من زيت جوز الهند في الميكرويف وأضيفي إليه نصف كوب من القهوة، لا يُخزن هذا المزيج ولا يترك لفترات طويلة يتم تطبيقه مباشرة على الوجه ولمرة واحدة فقط اسبوعياً لمدة 5 دقائق، مع التدليك بحركات دائرية لطيفة وبعدها اغسلي وجهك بالماء البارد.

الفانيليا+ زيت زيتون+ سكر+ عسل:

اصنعي خليط من المكونات التالية: ضعي ربع كوب من السكر الأبيض وربع كوب من السكر البني و ربع كوب من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل ونصف ملعقة من مستخلص الفانيلا وافركي الرؤوس السوداء والبيضاء بهذا المزيج ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

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