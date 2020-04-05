هل تعاني من الأكل الزائد خلال الحجر المنزلي؟ هل هل تعاني من الوزن الزائد؟ هل تتناول طعام صحي خلال الحجر المنزلي؟

إن الجسم النحيف والرشاقة هو حلم كل امرأة تواقة للجمال، وتحقيق هذا الحلم يحتاج إلى إرادة قوية و جهد كبي، ولكن مع التصميم والإرادة لا يوجد مستحيل.

وإذا كنتِ عزيزتي تسعين إلى تخفيض وزنك وخصوصًا خلال فترة الحجر الصحي في المنزل التي فرضها الانتشار السريع لـ فيروس كورونا، وربما يتزايد استهلاكك للطعام، ومع قلة الحركة، "موقع البوابة" يقدم لكِ رجيم الحجر المنزلي الصحي:

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وجبة الفطور

تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات في اليوم والتي يجب تناولها وعدم تفويتها، وتتكون من:

- ربع رغيف من الخبز و أربع ملاعق طعام كبيرة من الفول بدون إضافة الزيت أو السمن عليها .

- ربع رغيف خبز مع بيضة مسلوقة .

- حبتان من أي نوع من الفاكهة المسموح بها خلال هذا الرجيم ، وهي : (البرقوق والجوافة والتفاح والموز والبرتقال والخوخ).

- ربع رغيف خبز مع خمسين جرام تقريباً من الجبن الغير مملح.

- يمكن اختيار أي مجموعة من المجموعات السابقة في أي يوم لكن دون أي تعديل.

- يسمح بكأس من الشاي المر أو المحلى بقليل من السكر الدايت، حيث لا ينصح باستخدام أكثر من ملعقتين من السكر العادي خلال اليوم كله وينصح بعسل النحل الطبيعي كبديل عن السكر.

وجبة الغداء

تتكون وجبة الغداء في هذا الرجيم من عدة أقسام هم النشويات والخضروات واللحوم والفواكة وعليك الأنواع لكل جزء منهم:

النشويات :

- ثلاث ملاعق طعام كبيرة الحجم من الأرز أو من المعكرونة .

- ربع رغيف خبز ويستحسن استخدام الخبز الأسمر .

اللحوم:

- بيضتان مسلوقتان.

- شريحة من اللحم الأحمر بدون دهون ويتم تناوله إما مسلوقاً أو مشوي بكمية 150 غرام .

- علبة من سمك التونة مصفية من الزيت ونرش عليها الخل و الليمون .

- ربع دجاجة ويتم تناولها إما مسلوقة أو مشوية .

الخضروات:

- طبق سوتيه مصنوع من شوربة اللحم مع أهمية التخلص من الوجه لأنه يحتوي على الدهون .

- طبق واحد من شوربة الخضار بدون استخدام البطاطا .

- طبق سلطة خضراء نستخدم فيها حبة طماطم واحدة فقط .

الفواكه:

- حبة واحدة من أي نوع من أنواع الفواكة المسموح بها في هذا الرجيم .

وجبة العشاء

- يجب تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

- قطعة من الجبن غير المالح مع حبة واحدة من خيار وحبة بندورة.

- كأس من الحليب غير المحلى ويغلي جيداً وذلك للتخلص من الوجه.

- كأس من لبن الزبادي متوسط الحجم.

- حبتان إلى أربع حبات من أي نوع من الفاكهة المسموح بها في الرجيم.

نصائح أخرى لخسارة الوزن:

- قومي بممارسة الرياضة بشكل يومي.

- أكثري من شرب المياه.

- احصلي على ساعات نوم كافية وفي فترات الليل.

- قللي من تناول السكريات والموالح التي تعمل على تخزين السوائل في جسمك.

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