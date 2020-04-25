طرق طبيعية لعلاج الأكزيميا

علاج الاكزيما طبيعياً ممكن، لكنه يتطلب القليل من الصبر. ويصاحب الاكزيما عوارض مثل الحكة الشديدة، وجفاف البشرة، خصوصاً في فصل الشتاء.

تعرّفي في السطورالتالية، على 4 طرق لعلاج الاكزيما طبيعياً بمكونات موجودة في كل منزل، بحسب ما ذكر موقع Medical News Today:

علاج الاكزيما بواسطة جل الصبار



يُستخلص جل الصبار من نبات الصبار، وكان يُستخدم كعلاج فعّال للعديد من الأمراض الجلدية منذ قرون، خصوصاً لتهدئة وعلاج الاكزيما.

وقد اكتشف الباحثون أنَّ جل الصبار له العديد من الفوائد، فهو يعمل كمضادّ للجراثيم والميكروبات، وهو ما يمنع الالتهابات الجلدية، ويساعد في التئام الجروح، كما يساعد في تقوية جهاز المناعة.



علاج الاكزيما بواسطة خل التفاح

خل التفاح المخفف بالماء علاج للاكزيما

علاج منزلي شائع للعديد من الأمراض الجلدية، فالخل حمضي، والجلد كذلك حمضي، ولكن الأشخاص الذين يعانون من الاكزيما يكون لديهم جلد أقل حمضية من الآخرين، لذلك يستطيع خل التفاح موازنة مستويات حموضة الجلد، كما يحارب البكتيريا ويقلل من تشققات وجفاف الجلد الناتج عن الأكزيما.

وأفادت الجمعية الوطنية للاكزيما (NEA)، أنّ خل التفاح يساعد في علاج الاكزيما، ولكنها أوصت بتوخي الحذر عند إستخدامه، لأنَّ أحماض الخل يمكن أن تُتلف الأنسجة الرخوة للجلد.

ومن الضروري تخفيف خل التفاح قبل وضعه على الجلد، حيث يمكن أن يسبب الخل غير المخفف حروقًا شديدة.

طريقة تخفيف خل التفاح لعلاج الاكزيما:

1-ضعي ملعقة كبيرة من الخل على كوب من الماء الدافئ.

2-ضعي المحلول على قطعة من القطن أو الشاش.

3- ضعي القطن المُبلل بالمحلول في قماش قطنية نظيفة.

4-دعيه على المنطقة المصابة بالاكزيما لمدة 3 ساعات.



علاج الاكزيما بدقيق الشوفان

استعملي دقيق الشوفان في علاج الاكزيما

أجريت دراسة عام 2015 حول فوائد دقيق الشوفان للجلد، وهي الدراسة التي كشفت أن غسول الشوفان له خصائص مضادّة للأكسدة ومضادّة للالتهابات، مما يساعد في علاج جفاف الجل، والحكة الشديدة، والاكزيما.

ويمكن الحصول على دقيق الشوفان عن طريق طحن الشوفان بشكل جيد بأدوات الطحن المنزلية.

ولتحضير وصفة منزلية من دقيق الشوفان، يمكن نقع 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان في الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة، ثم وضع المحلول على قطعة من القطن أو الشاش، ووضعها على المنطقة المُصابة بالاكزيما.

علاج الاكزيما بالعسل الأبيض

يُستخدم العسل كعلاج منزلي للبكتيريا والالتهابات الجلدية منذ عدة قرون، حيث يساهم في التئام الجروح وتعزيز وظائف جهاز المناعة، لذلك يساعد الجسم على محاربة الالتهابات.

وتشير الدراسات أنّ العسل مفيد لعلاج مجموعة كبيرة من الأمراض الجلدية أبرزها الاكزيما، كما يساعد في علاج الحروق والجروح، إضافة إلى أنه يعمل كمضادّ للجراثيم.

ولعلاج الاكزيما، يطبق العسل مباشرة على الجلد المصاب بالاكزيما، للمساعدة على منع الالتهابات وترطيب الجلد الجاف نتيجة الاكزيما.

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