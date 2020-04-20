زيت اللوز المر هو أحد أفضل الزيوت المهمّة للبشرة والجسم والشعر أيضاً، وهو الذي يتمّ استخراجه من ثمرة اللوز التي تعود أصولها إلى إيران.

زيت اللوز المر نوعان، اللوز الحلو واللوز المر، لكل منها استخداماته المختلفة عن الآخر، ويتم استخلاص زيت اللوز المر من ثمار اللوز المر بطريقة معينة، ويحتوي هذا الزيت على مركبات سامة بعكس زيت اللوز الحلو الذي لا يحوي على أي مركبات سامة تذكر.

يحتوي زيت اللوز على فيتامينات ومعادن كثيرة لصحّة جسم الإنسان، ويحتوي على مركّبات ثلاثة هي: أميدجالين، والبنزالدهيد، وجلايكوسايد، بالإضافة إلى حمض الهيدروسيانيك والذي يعتبر ساماً، ولكن يمكن التخلّص من سميّته بتعريضه للحرارة العالية.

وفي هذا المقال نقدم لكم 3 خلطات بزيت اللوز المر للبشرة والجسم:

1- زيت اللوز وبودرة الأطفال

قومي بخلط مقدار 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر مع 1 ملعقة كبيرة من بودرة الأطفال و1 ملعقة كبيرة من الكريم المرطب و1/4 كوب من ماء الورد، وبعد أن تمتزج سوياً قومي بتدليك جسمك بها، واتركيها دقائق قبل أن تشطفيها بالماء الدافئ.

2- زيت اللوز المر ومجموعة الزيوت

املئي 3/4 زجاجة فارغة بزيت اللوز المر، بعدها أضيفي له 5 نقاط من زيت القرفة، و5 نقاط من زيت الورد، و1 ملعقة صغيرة من زيت لبان الدكر و1 ملعقة صغيرة من زيت الترمس، وقومي بتطبيق الخليط على كامل بشرتك وجسمك، واتركيه دقائق قبل أن تشطفيه.

3- زيت اللوز المر والفازلين

قومي بخلط 1 ملعقة كبيرة من الجلسرين مع 1 ملعقة كبيرة من الفازلين و1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر، ثم ادهني بشرة جسمك بالخلطة بعد الاستحمام مباشرة ولا تشطفيها، بل دعيها حتى تمتصها بشرتك تماماً.

المزيد من الصحة والجمال:

فوائد قناع الفراولة للوجه

أفضل خلطة لتفتيح البشرة السمراء