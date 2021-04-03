طرق طبيعية لوقف العطس.. منها تناول فيتامين سي

العطس من حين لآخر ليس مشكلة كبيرة، أليس كذلك؟ كلنا نختبر هذا من وقت لآخر، ولكن عندما تزداد نوبات العطس بشكل كبير، يمكن أن تصبح مزعجة للغاية.

سواء كان الجو باردًا أو حساسية مفاجئة لرائحة مميزة، فحتى محفز صغير يمكن أن يجعلك تعطس باستمرار، إنه أيضًا أمر لا مفر منه ويسبب إزعاجًا كبيرًا.

العطس آلية طبيعية تساعد على إزالة المهيجات من الأنف، عندما تدخل مادة غريبة مثل الأوساخ أو حبوب اللقاح أو الدخان أو الغبار، إلى فتحات الأنف، فقد تبدأ البطانة الحساسة لأنفنا بالتهيج، هذا يجعلنا نعطس لتنظيف ممر الهواء وإزالة جزيئات الغبار.

بعبارة أبسط، العطس هو أول دفاع لجسمنا ضد البكتيريا الغريبة، إنه فعل انعكاسي يتوقف من تلقاء نفسه بعد فترة، ومع ذلك، في بعض الحالات ، قد تجعلنا نوبة العطس المستمرة غير مرتاحين للغاية وتتركنا نلهث لالتقاط الأنفاس، وفقا لموقع timesofindia

حدد محفزاتك

الخطوة الأولى لتحديد محفزاتك، يمكن أن يجعلك أي شيء تقريبًا يهيج أنفك تعطس، يمكن أن يساعدك تحديد المحفز في الحصول على العلاج المناسب، قد تشمل بعض المحفزات الشائعة.

تراب

لقاح

عفن

وبر الحيوانات الأليفة

أضواء ساطعة

عطر

طعام حار

فلفل اسود

فيروسات الزكام

إذا كنت غير قادر على تحديد محفزك، فقم بزيارة طبيبك، قد يوصي باختبار الحساسية الذي يمكن أن يساعد في معرفة سبب العطس المستمر، يمكنك اختيار أي من الطرق الطبيعية المدرجة أدناه للإغاثة:

العسل

تشير العديد من الدراسات إلى أن العسل يمكن أن يساعد في منع العطس المرتبط بالبرد والإنفلونزا.

في حالة وجود رد فعل تحسسي، قد لا يكون العسل خيارًا مثاليًا، لكن لا ضرر في الحصول عليه.

الفكرة من وراء العسل لعلاج الحساسية مماثلة لفكرة الشخص المصاب بالحساسية، وفقًا للنظريات، قد يساعد العسل أجسامنا على التكيف مع المواد المسببة للحساسية الموجودة في البيئة، يمكن أن يقلل تناول ملعقة صغيرة من الالتهاب ويوفر راحة فورية.،يمكن استخدامه أيضًا على الطفح الجلدي التحسسي لتخفيف فوري.

البخار

استنشاق بخار الماء الساخن طريقة أخرى لعلاج العطس، كل ما عليك القيام به، خذ بعض الماء الساخن في وعاء كبير وانحني فوق البخار المنبعث منه، غطِ رأسك بالمنشفة لاستنشاق البخار بشكل صحيح.

يمكن أن يؤدي تناول البخار الساخن إلى تنظيف الممر الأنفي وكذلك علاج سيلان الأنف، كما أنه علاج فعال لنزلات البرد والانفلونزا.

تشير الدراسات إلى أن استنشاق البخار يمكن أن يقلل من وقت التعافي من المرض بحوالي أسبوع واحد.

تجنب الوجبات الكبيرة

قد يبدو غريباً ولكن بعض الناس يبدأون بالعطس بعد تناول وجبة كبيرة.

من الناحية الطبية، يشار إليه باسم الشخير، والذي يتكون من كلمتين "عطس" و "إشباع"، لم يتمكن الخبراء بعد من فهم سبب حدوث ذلك، ولكن يمكن الوقاية منه بسهولة عن طريق تناول كميات أصغر وأخذ قضمات أصغر.

قول شيء غريب

من المعتقد أن قول كلمات غريبة أو تحريف اللسان يمكن أيضًا أن يصرف انتباهك عن العطس ويمكن أن يجعلك تشعر بتحسن، لا يوجد بحث لدعم هذا الادعاء، ولكن يمكنك محاولة معرفة ما إذا كان يعمل.

المخللات هي إحدى الكلمات التي يعتقد أنها مفيدة.

سقف الفم

وفقًا لمعتقد آخر قديم، فإن سقف الفم يمكن أن يوفر أيضًا الراحة من العطس.

يمكن أن يساعد تحفيز سقف الفم باللسان على خنق العطس، قم بإجراء ذلك لعدة ثوانٍ قبل العطس قد يساعد في منع حدوثه.

لا تنظر مباشرة إلى الضوء

كما أن التعرض المفاجئ للضوء الساطع أو النظر مباشرة إلى ضوء الشمس يمكن أن يجعل بعض الناس يعطسون، يعاني حوالي ثلث الأشخاص من هذه الحالة التي تجعلهم يعطسون عندما ينظرون إلى الأضواء الساطعة، تُعرف هذه الحالة بالعطس الضوئي وينتقل من أحد أفراد الأسرة إلى الآخر، لتجنب ذلك، ارتدِ نظارات شمسية في كل مرة تخرج فيها من منزلك.

نظف أنفك

لإزالة جسيمات الغبار من أنفك، جرب أن تنفث أنفك، إذا كنت تستطيع الشعور بالجزيئات، فإن نفخ الأنف سيساعدك على التخلص منها، بمجرد خروج المهيج من أنفك، يمكنك وضع بعض المستحضر على الطفح الجلدي.

قرصة أنفك

هذه طريقة أخرى لإيقاف العطس قبل حدوثه مباشرة. عندما تشعر أنك على وشك العطس، اضغط على أنفك من فتحتي أنفك كما لو كنت قد شممت رائحة كريهة، يمكنك أيضًا قرص أنفك أسفل الحاجبين مباشرة، كلتا الحيل يمكن أن تعمل.

خذ بعض فيتامين سي

تحتوي ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون على مادة كيميائية تسمى الفلافونويد، وهي من مضادات الأكسدة القوية.

يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد في بناء المناعة وتساعدك على محاربة البكتيريا غير المرغوب فيها المسببة للبرد وأنواع الحساسية الأخرى.

يمكنك حتى إضافة مكملات فيتامين سي إلى نظامك الغذائي، فهو مفيد مثل الفاكهة الطبيعية.

قد لا يوفر لك فيتامين سي راحة فورية، ولكنه قد يقلل من العطس بمرور الوقت.

زيت الكافور

يعد استنشاق زيت الكافور علاجًا رائعًا آخر للعطس بسبب حساسية الغبار، يحتوي هذا الزيت العطري على مركب يسمى السترونيلا، والذي يعمل كطارد للبلغم (يعزز إفراز البلغم عن طريق الممرات الهوائية) وله خصائص مضادة للالتهابات ومسكن.

أضف بضع قطرات من زيت الكافور العطري إلى منديلك واستمر في استنشاقه، سيساعد ذلك في تنظيف الممر الأنفي ويزيل جزيئات الغبار.

الخلاصة

العطس مشكلة مؤقتة تستمر من تلقاء نفسها بعد فترة، إنها مجرد إحدى آليات الدفاع الطبيعية لجسمك لمنع الجزيئات من دخول الجسم.

يمنع دخول الجزيئات الضارة إلى الرئتين والتسبب في مشاكل خطيرة، في الغالب، لا تحتاج إلى تناول أي دواء لذلك، في حال كان يزعجك كثيرًا، يمكنك تجربة العلاجات المنزلية، إذا لم يختفي من تلقاء نفسه بعد يومين، تحدث إلى أخصائي طبي.

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