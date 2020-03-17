لماذا المدخنين أكتر عرضة بالإصابة بفيروس كورونا؟

التدخين يجعل الشخص المدخن أكثر عرضة للإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي، كونه يقوم بشلل في شعيرات دقيقة جدًا بالرئة، وهي المسؤولة عن حماية الرئة وتنقيتها من أي بكتريا أو فيروسات تهدد الصحة.

لذلك نجد المدخنين أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا بسبب شلل هذه الشعيرات مع قلة مناعة الجسم وبالتالي الأعراض تدوم مدة أطول وتزيد المضاعفات بنسبة أكثر من غيرهم.

والخبر السار أن التوقف عن التدخين يجعل الرئة تحمل الأكسجين مرة أخرى وتبدأ المناعة في استعادة قوتها من جديد، لمواجهة أي فيروسات.



وبوجه عام قد يحدث للمدخنين على المدى البعيد مشاكل في الرئة ومشاكل في الجهاز التنفسي وقدرة الجسم على مواجهة أي مرض تكون أقل، كما أن كثرة الدخان تعمل على فقدان أي مضادات أكسدة تصل للجسم من الخضروات والفواكه، وتصل حالات الوفاة بسرطان الرئة إلى نسبة 84% من المدخنين.

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