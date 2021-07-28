طرق فعالة للتعامل مع الطفل الحساس.. استخدميها

يولد نسبة من الأطفال تتراوح ما بين 15- 20% بشخصيات شديدة الحساسية ويجاهد الأباء والأمهات معهم من أجل إستقرار صحتهم العقلية والنفسية، لذلك نقدم لكِ في هذا التقرير عدة طرق فعالة للتعامل بسهولة مع الطفل الحساس.

إليك هذه الطرق، احرصي على تطبيقها:

إظهار التعاطف عند التحدث معهم:

إذا بدأ طفلك في إظهار مشاعره وعواطفه في الأماكن العامة فتجنبي حينها كبح مشاعره وإجباره على السكوت، اكتفي بالجلوس بجانبه وابدأي في إظهار التعاطف معه وتفهمك لحقيقة ما يشعر به وابدأي في تعليمه كيفية تنظيم مشاعره وتصرفاته العامة.

لا تشعريهم بالذنب:

لا تجعلي طفلك يشعر أن تعبيره عن عواطفه هو ذنب أو جريمة يجب ان يلام عليها بل اظهري الدعم المناسب له ليعلم ان مشاعره ليست بالشئ الخاطئ.

اقترح بدائل:

إذا بدأت ردود افعال طفلك ذو الشخصية الحساسة في الظهور، اجعليه يري مظهره وهو غاضب أو منزعج وابدئي في اقتراح بعض البدائل مثل الابتعاد عما يزعجه وأخذ نفس عميق ومن الممكن أن يساعدهم العد من رقم 1 لـ 10 على تنظيم مشاعرهم والتخلص من انزعاجهم.

وقت ومكان مخصص لهم:

عليكِ التحلي بالصبر عند التعامل مع الشخصية الحساسة، لأن هؤلاء الاطفال تجبرهم طبيعتهم الحساسة على حب الانفراد بأنفسهم والابتعاد عن الازدحام، لذلك اتركي لطفلك مساحة الوقت الخاص وايضاً مكان داخل المنزل أمن لممارسة أنشطتهم بمفردهم.

حيوان أليف قد يسهل مهمتك:

من المهم للأطفال ذو الشخصيات الحساسة أن يقتنوا إحدى الحيوانات الأليفة للاعتناء بها لأن ذلك يحول مشاعرهم السلبية لمشاعر إيجابية.

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