طرق لإزالة بقع العرق الصفراء من الملابس

تتسبب البقع التي تظهر على الملابس خاصة البيضاء الشعور بالحراج، ومنها بقع أسفل الإبط الناتجة عن التعرق.. في السطور التالية؛ يقدم أبرز 5 طرق لإزالة بقع العرق من الملابس، حسب ما جاء علي موقع homestolove:

- اصنع عجينة باستخدام 4 ملاعق كبيرة من صودا الكربونات وربع كوب من المياه الدافئ، وقومي بفرك البقعة بأصابعك واتركيها في الشمس لمدة ساعتين، ثم قوم بغسله بالطريقة المعتادة.

- اشتري مادة يروكسيد الهيدروجين من أقرب صيدلية، وامزجيها مع الماء وصودا بيكربونات ملعقة لكل مادة، وتترك لمدة ساعة، ثم تغسل الملابس بها الملابس بالطريقة العادية.

- إذا كانت بقع العرق كبيرة، ومتكررة في نفس المكان، اجلب أسبرين من الصيدلية واخلطه بالماء لعمل عجينة، ثم استخدم فرشاة الأسنان للفرك علي القميص،إذ يحتوي دواء الأسبرين المُسكن على حمض الساليسيليك الذي يساعد على التخلص من البقع.

- إذا كنت تريد غسله عن طريق الوصفات المنزلية البسيطة فيمكنك مزج الليمون مع الخل الأبيض، ويناسب هذه الطريقة الملابس التي تصبغ باللون الأصفر بالكامل، أو بها خط عريض حول الذراعين باللون الأصفر.

- الملح الأبيض الخشن يساعد كثيراً في استخلاص البقع الصفراء من الملابس، يمكنك رجه مع ماء دافئ وفركه باليد على البقع للحصول علي نتيجة سريعة.

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