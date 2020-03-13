طرق لتأخير ظهور الشعر الأبيض لدى النساء

فئة كبيرة من النساء يكرهن فكرة ظهور الشعيرات البيضاء، فكيف لو أن فرداً من عائلتك شاب عن عمر مبكر وأنت مهددة بذلك بسبب عامل الوراثة؟! من هذا المنطلق، لا بد أن تتعرفي على كيفية الوقاية من هذه الحالة عن عمر مبكر من خلال خلطات طبيعية تغذي الشعر وتحافظ على لونه اللامع والجميل لأطول فترة ممكنة. إكتشفي الطريقة وابقي دائما متألقة بإطلالة شابة ومفعمة بالحيوية.

دلكي فروة رأسك بالكاري وزيت جوز الهند

يعتبر الكاري من أهم الأعشاب التي يستعان بها لاسيما في البلدان الآسيوية من أجل المحافظة على شعر لامع، فهو غني بالفيتامين ب الذي يساعد الجذور على إفراز مادة الميلانين التي تعزز لون الشعر وتغذيه ليبقى على لونه لأطول فترة ممكنة.

ولتطبيقه على الشعر لا بدّ من إضافة ملعقة صغيرة من الكاري الى كوب صغير من زيت جوز الهند. ضعي المزيج على النار لـ 8 دقائق وانتظري ليصبح بارداً قبل اعتماده. طبّقيه ليومين في الأسبوع قبل النوم واغسلي شعرك في اليوم التالي.

طبّقي خلطة الشاي الأسود المثالية

يحتوي الشاي الأسود فوائد رائعة لصحة الجسم، ولكثرة فوائده لا يخطر ببالك أنه يُستعان به للعناية بالشعر ولمنع ظهور الشيب عن عمر مبكر. ويعتبر الشاي مصدراً رائعا لمضادات الأكسدة وهو يحفز نمو الشعر ويساعد على إعطائه لوناً داكناً ومفعماً باللمعان. لذلك، اغلي الشاي الأسود على النار وأضيفي اليه ملعقة صغيرة من الملح.

بعد 3 دقائق أطفئي النار وانتظري حتى يبرد. طبّقيه بعد غسل شعرك بالشامبو واتركيه لـ 5 دقائق قبل غسله بالمياه. اعتمدي هذه الطّريقة لمرتين في الأسبوع على الأقل.

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