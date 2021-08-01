طرق لتكوني أفضل صديقة لشريككِ

كونكِ في علاقة حب هو شعور جميل بكل تأكيد، ولكن يصبح الأمر أفضل عندما لا يكون الشخص الذي تحبينه ليس فقط شريكك ولكنه صديقكِ أيضًا، وقد ترغبين في أن يعتبرك شريكك أيضًا صديقة وإذا كنتِ تجدين صعوبة في ذلك، فعليكِ بالتأكيد أن تتعلمي هذه الطرق لتكوني أفضل صديقة له .. وهي:

تحدثي عن الماضي

حتى لو كنتِ تعتقدين أنكِ تعرف كل شيء عنه، فهناك دائمًا شيء ما لم يقوله، تحدثي معه عن ماضيه و شاركيه في التفاصيل الصغيرة التي حدثت معه والانطباع الذي أحدثه الأمر في حياته، قد ينتهي الأمر برواية نفس القصة في كل مرة ولكن ستكون هناك تفاصيل دقيقة جديدة.

تحمل المسؤولية

بدلاً من وضع كل شيء على أكتاف شريككِ، ابدأ في تحمل مسؤولية الإجراءات الصغيرة معه، كما عليكِ أن تقري عن طيب خاطر بأخطائك ومتى أخطأتِ في حق شريكك، بهذه الطريقة ستكون العلاقة أفضل كما قومي بتحقيق مسؤولياتك على أكمل وجه.

تحدثا يوميا

مع مرور الوقت، نعتاد على روتين شريكنا كما هو وقد يكون هو نفسه طوال الأسبوع ولكن يجب أن يكون هناك دائمًا شيء جديد يمكن مشاركته معه؛ لذلك، تحدثي معه يوميًا حول كيف كان يومه وكيف سارت الأمور؛ بهذه الطريقة تثبتين أنكِ صديقة رائعة لشريككِ.

قضاء وقت ممتع معًا

يجب أن تدركي أنه على الرغم من أنكِ تقضين معظم الوقت معه، إلا أنه يجب أن تضعي في اعتبارك قضاء وقت ممتع مع شريكك حيث يمكن أن تستمعي وتتحدثِ عن مشاعرك بصراحة، كما أنكِ بحاجة إلى مواكبة الشرارة والتواصل معه دائما.

الحديث عن المستقبل

تأكدي من أنكما شخص واحد وتريدون نفس الأشياء في المستقبل، وكوني متحمسة معه لقضاء العمر سويًا، وحددي الأشياء التي قد ترغبين في القيام بها في حياتك المستقبلية وكوني منفتحة على رغباتك.

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