9 طرق لزيادة التركيز والحفظ

يجب اختيار المكان المناسب للدراسة

الذاكرة هي الجزء الموجود في الدماغ، والمسؤول عن عملية الحفظ، والتركيز، واسترجاع المعلومات المختلفة عند الحاجة إليها، إلا أنّ هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة النسيان، وعدم القدرة على التركيز أو الحفظ بشكلٍ سليم، وهناك عدة طرق تساعد على التركيز والحفظ، منها:

1- يجب تصفية الذهن من كل ما يشغل البال من أفكار، والانشغال فيما نقرأ.

2- اختيار المكان المناسب للدراسة، بحيث يكون هادئاً ومغلقاً، ويخلو من الألوان الكثيرة التي تشتت التركيز.

3- القراءة الأولية للمادة قبل البدء بالدراسة تساعد على تنشيط الذاكرة، والحفظ لمدة أطول.

4- اختيار الوضعية المناسبة أثناء الدراسة، حيث إنّ البعض يفضل المذاكرة وهو جالس، والبعض الآخر يفضل المشي ذهاباً وإياباً، وكذلك اختيار طريقة الدراسة التي تُناسب قدرات كل شخص؛ كالتلخيص أو القراءة الصامتة، والبعض يفضل القراءة الجهرية، والحديث أثناء الدراسة، فكل هذه الطرق تتوقف على ما يناسب طبيعة الأشخاص، ومراعاة أخذ جزء من الراحة بين الحين والآخر؛ حتى لا يشعر الفرد بالملل.

5- تناول الغذاء الصحي المتوازن؛ لإمداد الجسم والدماغ بالطاقة اللازمة لاستقبال المعلومات وحفظها، والقدرة على تحليلها، ولا بد من التركيز على وجبة الافطار قبل الذهاب إلى الامتحان؛ لأنَّها تنشط الخلايا الدماغية، ويُنصح بتناول حبة من الشوكولاتة قبل الدخول إلى الامتحان؛ لأنَّها تُحفز الذاكرة وتنشطها.

6- أخذ قسط وافر من النوم، حيث يجب أن ينام الإنسان البالغ 8 ساعات يومياً، وذلك ليكون قادراً على القيام بنشاطاته وواجباته خلال اليوم.

7- تخصيص الفرد فترة محددة من اليوم للقراءة، وتلخيص أهم ما يستنتجه مما يقرأ، وبذلك يدرب نفسه على اكتساب مهارة التركيز، والقدرة على الاستنتاج الصحيح.

8- اللجوء إلى الكتب للحصول على المعلومات بدلاً من الإنترنت.

9- الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه خلال اليوم بكمية تُقدر بثمانية أكواب يومياً، لما للماء من قدرةٍ كبيرة في تنشيط الجسم وإمداده بالسوائل التي يحتاجها.

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