طرق لضبط التريغليسيريد في الدم عن طريق هذه الأطعمة

ابتعد عن تناول هذه الأطعمة!
1- توقف عن تناول السكر في غذائك اليومي
2- تجنب التدخين
3- توقف عن شرب الكحول والمشروبات الغازية
4- ابتعد عن تناول الأطعمة المقلية والمعجنات والزبدة والسمنة
كيف يؤثر معدل التريغليسيريد على صحتك؟
أولاً- اذا كان معدل التريغليسيريد يفوق الـ 400 mg/dl ، تناول ألف ملغ يومياً من زيت السمك (الأوميغا 3)
ثانياً- اذا كان معدل التريغليسيريد 400 mg/dl وما دون، تناول 500 ملغ يومياً من زيت السمك (الأوميغا 3)
اتبع هذه الخطوات!
1- انقع الفاصولياء الحمراء الصغيرة بالماء لمدة ٢٤ ساعة واشرب ماءها
2- تناول ٣ حبات من الكيوي كل يوم
3- مارس رياضة المشي من ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة يومياً
4- احرص على ادخال السمك الى نظامك الغذائي ٣ مرات في الأسبوع
5- اكثر من استهلاك زيت الزيتون، الجوز، الحبوب، الروكا، الحامض والأفوكا
6- خفف من وزنك اذا كنت تعاني من البدانة
7- استبدل اللحمة الحمراء بسفاين الدجاج المنزوعة الجلد
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