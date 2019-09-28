طرق لضبط التريغليسيريد في الدم عن طريق هذه الأطعمة

ابتعد عن تناول هذه الأطعمة!

1- توقف عن تناول السكر في غذائك اليومي

2- تجنب التدخين

3- توقف عن شرب الكحول والمشروبات الغازية

4- ابتعد عن تناول الأطعمة المقلية والمعجنات والزبدة والسمنة

كيف يؤثر معدل التريغليسيريد على صحتك؟

أولاً- اذا كان معدل التريغليسيريد يفوق الـ 400 mg/dl ، تناول ألف ملغ يومياً من زيت السمك (الأوميغا 3)

ثانياً- اذا كان معدل التريغليسيريد 400 mg/dl وما دون، تناول 500 ملغ يومياً من زيت السمك (الأوميغا 3)

اتبع هذه الخطوات!

1- انقع الفاصولياء الحمراء الصغيرة بالماء لمدة ٢٤ ساعة واشرب ماءها

2- تناول ٣ حبات من الكيوي كل يوم

3- مارس رياضة المشي من ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة يومياً

4- احرص على ادخال السمك الى نظامك الغذائي ٣ مرات في الأسبوع

5- اكثر من استهلاك زيت الزيتون، الجوز، الحبوب، الروكا، الحامض والأفوكا

6- خفف من وزنك اذا كنت تعاني من البدانة

7- استبدل اللحمة الحمراء بسفاين الدجاج المنزوعة الجلد

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