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طرق لضبط التريغليسيريد في الدم عن طريق هذه الأطعمة

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2019 - 07:00
ابتعد عن تناول الأطعمة المقلية والمعجنات والزبدة والسمنة
ابتعد عن تناول الأطعمة المقلية والمعجنات والزبدة والسمنة
تواجه غالبية الأشخاص مشكلة في ارتفاع مستوى التريغليسيريد في الدم، ويحاولون خفضه من خلال مراجعة الطبيب المختص من أجل وصف الأدوية المناسبة إضافة إلى اعتماد نظام غذائي صحي كونه يلعب دوراً مهماً في عملية خفض التريغليسيريد في الدم. لذا، قدمت اختصاصية التغذية سارة شقير مجموعة من النصائح للتعامل مع التريغليسيريد في الدم بطرق صحية.

ابتعد عن تناول هذه الأطعمة!

1- توقف عن تناول السكر في غذائك اليومي

2- تجنب التدخين

3- توقف عن شرب الكحول والمشروبات الغازية

4- ابتعد عن تناول الأطعمة المقلية والمعجنات والزبدة والسمنة

كيف يؤثر معدل التريغليسيريد على صحتك؟

أولاً- اذا كان معدل التريغليسيريد يفوق الـ 400 mg/dl ، تناول ألف ملغ يومياً من زيت السمك (الأوميغا 3)

ثانياً- اذا كان معدل التريغليسيريد 400 mg/dl وما دون، تناول 500 ملغ يومياً من زيت السمك (الأوميغا 3)

اتبع هذه الخطوات!

1- انقع الفاصولياء الحمراء الصغيرة بالماء لمدة ٢٤ ساعة واشرب ماءها

2- تناول ٣ حبات من الكيوي كل يوم

3- مارس رياضة المشي من ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة يومياً

4- احرص على ادخال السمك الى نظامك الغذائي ٣ مرات في الأسبوع

5- اكثر من استهلاك زيت الزيتون، الجوز، الحبوب، الروكا، الحامض والأفوكا

6- خفف من وزنك اذا كنت تعاني من البدانة

7- استبدل اللحمة الحمراء بسفاين الدجاج المنزوعة الجلد

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