طرق للتمييز بين قشرة الشعر والصدفية

قد تعاني من حكة وتقشر في فروة الرأس، وربما تكون قد استشرت الطبيب وأخبرك بأن ذلك سببه قشرة الرأس ونصحك باستخدام نوع معين من الشامبو للتخلص منها، ولكن ربما يكون ذلك سببه مشكلة أخطر وهي الصدفية التي تسبب إحمرار البشرة وبقع بفروة الرأس.

ولمساعدتك على تحديد الحالة بشكل صحيح جلبنا لك من مجلة "مسكيرا" البريطانية طرق التمييز بين قشرة الشعر والصدفية:

قشرة الشعر

يمكن أن تنتج قشرة الشعر عن عدة أسباب مثل التهاب الجلد، حيث يسبب الشامبو، سواء كان جيل أو دهان، هياج فروة الرأس والذي يسبب الحكة والتقشر والإحمرار، وهرمونات الذكورة، التي تزيد من احتمالية تطور الحالة.

كما يمكن أن ترجع إلى نقص الزيوت، والذي يؤدي إلى بشرة دهنية وبداية التقشر، أو حالات مناعية، حيث يعتبر أصحاب الجهاز المناعي الضعيف أو الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر عرضة للإصابة بقشرة الشعر.

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الصدفية

من الناحية الأخرى، يمكن أن تؤثر الصدفية على فروة الرأس وتسبب الإحمرار والبقع المتقشرة، وحكة تشبه قشرة الرأس، ولكن هناك بعض العوامل التي تميزها عن قشرة الشعر، فالحكة الناتجة عن الصدفية تزحف وتنتشر في الرأس لتشمل الجلد حول الأذن وخلف الرقبة وشعر الرأس حتى الجبين.

كما يمكن أن تنتشر الصدفية إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الساق، القدم، كف اليد، المرفق والظهر.

وتعتبر الصدفية مرضًا مزمنًا يمكن أن يستمر طويلاً وهو أكثر تقشراً، حيث تبدو الصدفية كأنها بقعاً فضية ومتقشرة تخرج على شكل قطع صغيرة.

وهي مرض مناعة ذاتية يحدث بسبب فرط نشاط الجهاز المناعي للجسم، تهاجم فيه خلايا الدم البيضاء الجلد، ويعتبر أكثر خطورة من قشرة الشعر، حيث يسبب الاحمرار والألم.

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