بينها البيض والقهوة... 4 خلطات طبيعية لشد الوجه

مع التقدم في العمر، تبدأ علامات الشيخوخة في الظهور على البشرة مثل البقع والتجاعيد والشحوب والخطوط الدقيقة، وبما أنك لا تستطيع وقف الجلد عن التقدم في العمر فهذا لا يعني أنكِ لا تستطيعين ابطاء مرحلة الشيخوخة للجلد، وهذا لا يتطلب استخدام مستحضرات التجميل أو اللجوء للبوتوكس فحسب، بل هناك خلطات منزلية طبيعية قد تفيد في هذه العملية ولها نتائجها الرائعة.

لذلك إذا رغبتِ في معرفة الطرق الطبيعية لشد الوجه، نقدم لكِ بعض هذه الطرق لمساعدتك، حسب مجلة " مسكيرا " البريطانية:

البيض

يعتبر البيض غني بالبروتينات وله فوائد رائعة للبشرة والشعر أيضاً، ويمكنك عمل قناع لشد الوجه باستخدام بياض بيضة وملعقتان من العسل قبل مزج المكونات جيداً ، ثم ضعي هذا الخليط على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ، بعد ذلك اشطفي الوجه والرقبة باستخدام ماء فاتر وغسول لطيف.

القهوة

ضعي ربع كوب من القهوة المطحونة في وعاء واضيفي 3 ملاعق من زيت الزيتون الدافئ، ثم نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

امزجي هذه المكونات جيداً حتى تحصلي على قناع مقشر، ثم افركي الخليط على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 10 دقائق بعد ذلك اشطفي القناع باستخدام ماء بارد .

الصبار

يعد جل الصبار أحد أهم المكونات المهدئة والملطفة للبشرة، ولعمل هذا القناع احضري استخرجي الجل من ورقة صبار تم قطفها حديثًا وضعيه في وعاء واهرسيه جيدًا حتي يصبح مثل المعجون ، ثم مرريه بالتساوي على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل وبعد ذلك اشطفيه بالماء الفاتر.

الزبادي

امزجي جيداً ملعقة صغيرة من الزبادي والطين المطحون multani mittiوماء الورد في وعاء، ثم ضعيه على الرقبة والوجه لمدة نصف ساعة ، وبعد ان يجف اشطفي الوجه والرقبة وسوف تلاحظي البريق واللمعان على الوجه ، حيث إن هذا الخليط له فوائد رائعة في شد البشرة .

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