بدأ العد التنازلي لعيد الفطر المبارك، حيث ترغب كل سيدة أنت تكون في أجمل طلة ومليئة بالحيوية وبشرتها مشرقة ونضرة تجذب كل من يراها، لكن في شهر رمضان تصبح البشرة متعبة وجافة بعض الشيء بسبب قلة شرب الماء وقلة الاهتمام بها في شهر رمضان المبارك، وفي هذا المقال يقدم لكم موقع البوابة طرق مجربة لعلاج جفاف البشرة قبل عيد الفطر.

وقبل أن تبدئي يا عزيزتي في تبديل منتجاتك يوجد العديد من الأشياء البسيطة التي يمكنك محاولة تخفيف الجفاف من خلالها، حيث أن معظمها عبارة عن تغييرات أساسية في نمط الحياة يمكن استخدامها معًا للتخفيف من الأعراض وتشمل طرق علاج جفاف البشرة:

طرق مجربة لعلاج جفاف البشرة قبل عيد الفطر

تعديل طريقة الاستحمام لعلاج جفاف البشرة

حاولي تبديل الاستحمام الساخن بالاستحمام الفاتر، حيث يمكن للماء الساخن أن يجفف بشرتك عن طريق إزالة الزيوت الطبيعية، وقد تجدي أيضًا أنه من المفيد تقليل وقتك في الاستحمام إلى 5 إلى 10 دقائق، حيث أن هذا يتجنب التعرض غير الضروري للماء، والذي يمكن أن يترك بشرتك أكثر جفافاً مما كانت عليه قبل الاستحمام.

أيضًا تجنبي الاستحمام أكثر من مرة في اليوم، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم جفاف البشرة ، ومن الأفضل أيضًا استخدام صابون غير معطر مصمم للبشرة الحساسة.

غسل الوجه بلطف لعلاج جفاف البشرة

عند اختيار غسول الوجه، تجنبي الصابون والمنظفات التي تحتوي على مكونات قاسية، مثل الكحول، الريتينويد، أحماض ألفا هيدروكسي، كبريتات، عطر، حيث قد تجفف هذه المكونات بشرتك وتسبب تهيجًا أو التهابًا.

تجنبي غسل وجهك عدة مرات في اليوم لعلاج جفاف البشرة

إذا كنت تعانين من جفاف البشرة، فقد يكون من الأفضل غسل وجهك في الليل فقط، إلا إذا كنت تمارسين الرياضة، حيث أن هذا ينظف وجهك بعد يوم طويل من جمع الأوساخ ويساعدك على منع التخلص من الزيوت اللازمة من الجلد.

التزمي بوضع مرطب لعلاج جفاف البشرة

ابحثي عن مرطب يناسب بشرتك، واستخدميه بانتظام، خاصة بعد الاستحمام، حيث يمكن أن يساعد تطبيقه في هذا الوقت بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة، كما يجب أن يكون مرطب وجهك خاليًا من العطور والكحول، لأنه يمكن أن تسبب هذه المكونات تهيجًا غير ضروري.

استخدمي مرطب الشفاه لعلاج جفاف البشرة

يمكن أن يساعد مرطب الشفاه في تخفيف جفاف الشفاه أو تشققها، حيث يجب أن يحتوي مرطب الشفاه على البترول أو الهلام البترولي أو الزيت المعدني.، وتأكدي من أنه عند وضعه لا يتسبب في وخز شفتيك، حيث إذا حدث ذلك، فهذه إشارة أن تجربي منتجًا آخر.

ضعي القطن الناعم على الوجه لعلاج جفاف البشرة

قد يؤدي التعرض للطقس البارد إلى تفاقم جفاف البشرة، لذلك حاولي تجميع وشاح من القطن حول وجهك لمنع الجفاف، وتجنبي الأقمشة الخشنة والملابس الضيقة والصوف، أيضًا يجب أن يكون المنظف مضادًا للحساسية وخاليًا من الأصباغ والعطور، حيث يمكنك الاستمتاع بالمنظفات المصممة للبشرة الحساسة.

جربي مرطب لعلاج جفاف البشرة

قد يكون انخفاض الرطوبة عاملاً في جفاف البشرة ، لذلك استخدمي مرطبًا في الغرفة الت تقضي فيها الكثير من الوقت، وتأكدي من سهولة تنظيف جهاز الترطيب الخاص بك، مما قد يمنع تراكم البكتيريا.

كبديل منخفض التكلفة، يمكنك أيضًا وضع وعاء من الماء في الغرفة، حيث أن هذا أيضًا يتجنب مخاطر البكتيريا أو التراكم الفطري أو الجسيمات المجهرية غير المرغوب فيها في الهواء.

تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة والحارة لعلاج جفاف البشرة

من الأفضل تجنب بعض الأطعمة مثل الحمضيات، والأطعمة الساخنة والحارة جدًا، وكميات كبيرة من المشروبات الساخنة، والكحول، والتي قد تساهم في حدوث جفاف البشرة.

التزمي بوضع واقي الشمس لعلاج جفاف البشرة

ينصح باستخدام واقي الشمس الذي يكون فيه عامل الوقاية من الشمس 15 كأدنى حد، مع الحرص على الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على مادة التيتانيوم، والتي من شأنها أن تظهر على شكل خطوط بيضاء على الوجه، ويجب وضع واقي الشمس كل 3 ساعات لحماية البشرة من الشمس وجعلها رطبة.

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