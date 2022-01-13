طرق معتمدة من الخبراء لتحسين قوتك العقلية معرفة مدى قوتك العقلية هو ما سيحدد موقفك تجاه العوائق والعقبات التي لا حصر لها والتي من المحتمل أن تعترض طريقك في الحياة. يمكنك إما أن تعيش حياتك يومًا واحدًا في كل مرة أو تخطط بشكل متقن لمستقبل قريب متميز ، ولكن لكل ذلك تحتاج إلى تطوير قوة عقلية من شأنها أن تبقيك صلبًا بغض النظر عن المفاجآت التي تلقيها عليك.

طرق معتمدة من الخبراء لتحسين قوتك العقلية

ما هي القوة الذهنية؟

يعرّفها علماء النفس على أنها مقياس المرونة عندما يتحدى فرد معين الشدائد. يُظهر كل فرد نوعًا معينًا من المواقف أثناء مواجهة موقف صعب وهذا الموقف يستلزم القوة العقلية.

المنعطفات السلبية في أحداث الحياة ، والأزمات ، والقضايا المالية ، والعوامل البيئية هي القليل من العوائق التي لا مفر منها التي يواجهها كل إنسان. الدرجة التي تؤثر بها هذه الحوادث السلبية تختلف من فرد لآخر والطريقة التي يستجيب بها الشخص لهذه الآثار هي ما يشكل القوة العقلية.

طرق معتمدة من الخبراء لتحسين قوتك العقلية

كيف تعزز القوة الذهنية؟

من أجل تعزيز القوة العقلية ، يحتاج المرء إلى اعتماد نظام تمرين صارم - تمرين نفسي. يتضمن ذلك فهم المعتقدات الأساسية ، ومعرفة نقاط القوة والضعف ، وخلق مساحة إضافية للأفكار الإيجابية ، ومعرفة طريقة مناسبة لتوجيه المشاعر ، ومراقبة الأنشطة اليومية.

يجب على المرء دائمًا استخدام الطاقة العقلية بحكمة من أجل تعزيز القوة العقلية. إهدار قوة العقل في اجترار الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها يستنزف الطاقة العقلية بسرعة. وكلما فكرت في المشكلات السلبية التي لا يمكنك حلها ، قلت الطاقة المتبقية لديك للمساعي الإبداعية. على سبيل المثال ، الجلوس والقلق بشأن توقعات الطقس ليست مفيدة. إذا كانت هناك عاصفة شديدة في طريقها إليك، فلن يمنعها شعورك بالقلق من التقدم. ومع ذلك ، يمكنك اختيار الاستعداد لها. ركز على ما هو تحت سيطرتك فقط .

طرق معتمدة من الخبراء لتحسين قوتك العقلية

كيفية استخدام الطاقة الذهنية؟

يجب استخدام الطاقة العقلية في المهام الإنتاجية. على سبيل المثال ، حاول أن تجد هواية أو نشاطًا ترفيهيًا كنت مهتمًا به خلال أيام الدراسة. عندما لا تجد أفكار منتجة، حاول صرفها للهواية. الهواية تشغل عقلك بغض النظر عن مدى توترك ، لأنها شيء تحب القيام به.

تفاعل ولا تعتزل

على الرغم من أن العزلة الذاتية هي حاجة الساعة بسبب ارتفاع حالات عدوى كورونا وأوميكرون ، إلا أنها ليست انعزالًا بالمعنى الحرفي للكلمة. على الرغم من أن المرء محصور بين أربعة جدران لوقف انتشار الفيروس ، إلا أنه يمكنك دائمًا التواصل مع الناس بطرق مختلفة. حقق أقصى استفادة من الإنترنت. شارك في تفاعلات جماعية وشارك أفكارك وناقش مواضيع متنوعة واكتسب رؤى إيجابية.

اقرأ ، اقرأ ، اقرأ

لا تتوقف عن القراءة مهما كان من الصعب عليك التركيز. قراءة الكتب حول تطوير الذات لن تعطيك رؤية حول التعامل مع الإجهاد، بل ستجعلك أيضًا على دراية بالحقائق المختلفة التي يمكن أن تعزز صحتك العقلية بشكل منتج. لا يمكن أن يذهب الوقت الذي تقضيه في القراءة عبثًا.

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