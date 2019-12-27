طرق وضع كريم الأساس على البشرة

يعد كريم الأساس خطوة أساسية في الحصول على مكياج مثالي ومشرق، فهو يساهم في تغطية كافة الشوائب الموجودة على بشرة الوجه، بما فيها الندبات وحب الشباب والبثور. لكن في أحيان كثيرة، نقوم بتطبيق كريم الأساس بطريقة خاطئة لا نحصل من خلالها على لون بشرة موحد وعلى تغطية مثالية طبيعية. لذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى أفضل طريقة لوضع كريم الأساس، وأبرز النصائح التي تخولك الحصول على تغطية أفضل لعيوب البشرة.

كيفية اختيار كريم الأساس

يتم اختيار كريم الأساس وفق نوع البشرة، فهو يتوافر بأنواع مختلفة: البودرة، السائل، والكريمي. إلا أن كريم الأساس الكريمي هو الأفضل من بينها، كونه يوفر تغطية كثيفة التركيز وفعالة مقارنةً مع الأنواع الأخرى، إضافة الى أنه سهل التطبيق. ويناسب كريم الأساس الكريمي البشرة الجافة لأنه غالباً ما يحتوي على نسبة ترطيب تساعد في ترطيب وإنعاش البشرة. أما كريم الأساس البودرة فهو ملائم للبشرة الدهنية. وفي الإجمال، ننصحك باختيار كريم أساس بتركيبة خفيفة وسائلة، لأنه يمنحك إشراقة طبيعية.

إعداد البشرة قبل وضع كريم الأساس

قبل تطبيق كريم الأساس، تأكدي من الحصول على بشرة نظيفة، ناعمة، وندية، تخولك الحصول على تغطية طبيعية تدوم طويلاً. في البداية، نظفي وجهك بالغسول الملائم لنوع بشرتك، من ثم قومي بعملية تقشير الوجه بمقشر خفيف يعمل على التخلص من الجلد الميت، من ثم طبقي التونر لإزالة أي شوائب متبقية على سطح البشرة، واحرصي على استخدام مستحضرات خالية من الكحول تضمن لك إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ عن سطح البشرة، وتعمل على توازن درجة الحموضة في الجلد. وأخيراً، رطبي محيط العين بالكريم المناسب، من ثم دلكيها بسيروم خفيف الوزن يضمن لك بشرة ناعمة وذات ملمس ناعم.

كيفية تطبيق كريم الأساس

إن أفضل طريقة لوضع كريم الأساس، هي البدء من وسط الوجه باتجاه جانبي الوجه. امزجي كريم الأساس ابتداءً من وسط الوجه نحو الخدود، من الأسفل الى الأعلى، إذ تتيح لك هذه التقنية الحصول على تغطية متوازنة ومتساوية، وتسهيل عملية امتصاص كريم الأساس من قبل البشرة. من ثم، ضعي القليل من كريم الأساس على جوانب الفم، ووزعيه باتجاه الخدين. بعدها، ضعي كمية قليلة من كريم الأساس فوق منطقة الأنف ووزعيه على منطقة الجبين بالتساوي. واحرصي أخيراً على التأكد من توزيع كريم الأساس على جميع مناطق الوجه.

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