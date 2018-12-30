9 نصائح لإعداد فشار صحي!

1- طريقة ذكية لإعداد الفشار

عند تحضير الفشار، حاول ألا تستخدم الزيت لأنه غني بالسعرات الحرارية. وفي حال أردت إضافة الزيت إلى الفشار، عليك تناول كمية قليلة منه من أجل التحكم في الدهون الموجودة فيه.

2- تجنب طهي الفشار في الميكروويف.

رجيم الفشار لإنقاص الوزن

يعدّ خيار إعداد الفشار في الميكروويف الخيار الأقل صحة، لأن علب الفشار المصعنة تحتوي على الكثير من الملح، والنكهات المصنعة.

3- تحكم في كمية الذرة

تختلف السعرات الحرارية في الفشار بحسب النوع الذي تتناوله، فالكوب الواحد من الفشار العادي يحتوي نحو 30 سعرة حرارية. لكن كلما أضفت النكهات عليه، ارتفعت كمية السعرات الحرارية بسرعة كبيرة.

4- اختر زيت الطهي بعناية

عند إعداد الفشار، استخدم زيت النخيل وجوز الهند بسبب احتوائه على الدهون المشبعة. وتجنب استخدام الذرة وزيت دوار الشمس وزيوت الصويا.

5- تجنب استخدام الزبدة

عند شراء الفشار الجاهز، يكون من أبرز مكوناته الزبدة. هذا يعني وجود مادة كيميائية في الطعام. وإذا أضفت زبدة عند الطهي، فإنك تحصل على مرة ونصف مرة على الأقل من الزبدة العادية. لذلك، استخدم كميات صغيرة من الزبدة (2 إلى 3 ملاعق صغيرة).

ماذا يحدث للإنسان عند تناوله الفشار بكميات كبيرة؟

6- قلل من استخدام الملح

يعتبر الفشار الممزوج بالسكر المكرر والملح والزيت، أسوأ الخيارات المغذية لأنه غني بالسعرات الحرارية والملح. وبدل أن يحصل الفرد على 2300 ملغ من الصوديوم يومياً أي نحو ملعقة شاي واحدة، تتضاعف هذه الكمية. وبالتالي، يصعب التحكم في كمية الصوديوم والسعرات الحرارية.

7- انتبه من المحليات الاصطناعية

تجنب شراء الفشار الذي يحتوي على المحليات الاصطناعية لأن السكريات الموجودة فيه تحترق في الميكروويف. كما وجود الأصناف المعبأة مسبقاً مثل الكراميل أو الشوكولاتة الداكنة تعدّ وجبة دسمة غير صحية.8- ضع القليل من التوابل في الفشار

إذا كنت تريد اضافة التوابل الى الفشار، فيمكنك اختيار الصلصة الحارة، أو تذويب القليل من الجبن على الفشار. كما يمكنك رش الخل البلسمي أو تناوله مع المخللات أو الفلفل. لكن انتبه من المنكهات المصنعة أو الكثيرة الملح.

9- أضف البروتين الى الفشار

عند تناول الفشار، يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني، أو قطعتين من الجبن أو أي مصدر بروتيني آخر تفضله.