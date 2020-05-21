طريقة تحضير الآيس كريم بالتوت البري

في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الناس بالعادة عن طرق للتخفيف من لهيب الحر والتمتع ببعض الانتعاش، حيث يلجأ الكثيرون إلى تناول المرطبات الباردة والبوظة والآيس كريم.

وفي هذا المقال أسهل طريقة لتحضير الآيس كريم بالتوت البري:

مقاديرالآيس كريم بالتوت البري:

- 1كوب من الحليب

- 1 كوب من السكر

- 1 كوب من التوت البري

- 2 صفار بيض

- 2 ملعقة من النشا

- عصير ليمون "حسب الرغبة"

طريقة تحضيرالآيس كريم بالتوت البري:

- أولاً إغلي التوت البري على النار مع نصف كمية السكر ثم أضيفي عصير الليمون.

- ثم إغلي الحليب مع باقى كمية السكر وأضيفي النشا بعد أن يذاب قليل من الماء وأضيفي الفانيليا.

- بعد أن يبرد الخليطان أضيفي البيض صفي وأتركي بالثلاجة لليوم الثاني وبعد وضعها بالماكينة المخصصة للصناعة.

- في حال عدم وجود ماكينة آيس كريم يوضع الخليط داخل الثلاجة واقلبيه كل ساعة حتى ينعم ويتماسك صحتين وعافية.

4 نصائح صحية عند تناول الآيس كريم في الصيف:

- يجب عدم الإفراط في تناول المثلجات والآيس كريم، أي أن لا تزيد عن مرتين أسبوعياً، وأن لا تزيد عن مقدار 150غ في المرة.

- عدم تناول المثلجات قبل الوجبات، حيث يمكن تناولها كبديل عن العشاء أو كوجبة خفيفة.

- ينصح الذين يعانون من أمراض السكري ومتبعي الحمية، تناول المثلجات الدايت حيث إنّها تحتوي على كمّيات أقلّ من السكر والدهون.

- استخدام عصائر وهريس الفاكهة أو البوظة العربيّة، التي تتكوّن من الحليب والعصائر الطبيعيّة والفواكه المجفّفة ، كبديل عن المثلجات التي تحتوي على مواد حافظة.

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