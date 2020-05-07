طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل

الكريم كراميل من الحلويات السريعة والمفضلة لدى الجميع خصوصاً في شهر رمضان لأنها خفيفة وتشعرك بالانتعاش وطعمها لذيذ، وسهلة التحضير.
مقادير الكريم كراميل في المنزل:
- صفار بيض عدد 3
- كأسان من السكر
- فانيلا بمقدار ملعقتين
- ملعقة عصير ليمون طبيعي
رشات من الماء
- كأس ونصف من القشطة
- ثلاث بيضات من الحجم الكبير
- كأس ونصف حليب
- نصف كأس سكر
طريقة تحضير الكريم كراميل في المنزل:
- أولاً قومي بإحضار صينيتين بحجمين متنوعتين وضعي الصينيّة الصغيرة داخل الكبيرة وضعي فيها القليل من الماء واتركيها جانباً.
- ثم قومي بإحضار السكر الخاص بالكراميل لتحضيره.
- ثم ضعيه في وعاء على النار مع رشات قليل من الماء وعصير الليمون.
- ثمّ قومي بتقليبه على النار حتى يذوب السكّر ويصبح لونه ذهبيّاً غامقاً.
- ثم أسكبي الكراميل وهو ساخناً في الصينية مع فرده ليغطّي كامل القاع.
- ثمّ اتركيه حتى يتمّ تحضير الكريمة.
- ثم قومي باحضار القشطة والحليب واخلطيهم معاً حتى يصبح القوام متجانس ولا يحتوي على أيّ من الكتل.
- ثمّ ضعي الخليط على النار الهادئة مع التحريك المستمرّ حتى يغلي جيّداً.
- ثم أحضري وعاء أخر عميق وضعي فيه البيض وصفار البيض، والفانيلا، والسكر.
- ثمّ اخفقي المقادير على سرعة متوسّطة حتى يتكوّن لديك خليط ناعم ومتجانس.
- أحضري نصف كمية خليط الكريمة والحليب واسكبيه على خليط الصفار واخفقي مرّة أخرى.
- ثم قومي بسكب الكمية المتبقية من الحليب مع إعادة الخفق مرّة أخرى.
- ثم اسكبي خليط الكريمة بعد ذلك على الكراميل الموجود في الصينيّة.
- ثم سخّني الفرن على درجة حرار ة عالية لمدّة عشر دقائق.
- ثمّ خفّفيه للوسط وضعي الصينيّة على الرفّ المتوسّط لمدّة نصف ساعة حتّى يجمد ويتماسك الكريم كراميل ويُفضّل عدم تحريك الخليط نهائياً.
- ثم أخرجي الكريم كراميل من الفرن وضعيه في حمام ماء بارد ليبرد تماماً.
- ثمّ ضعيه في الثلاجة لمدّة ثلاث ساعات على الأقلّ.
- وأخيراً، أحضري طبق التقديم واقلبي صينية الكريك كراميل وقدّميه بارداً، وصحتين وعافية.
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