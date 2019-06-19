طريقة تحضير البقلاوة التركية 

البقلاوة من أشهر الحلويات الشرقية المفضّلة لدى نسبة كبيرة من الناس، والتي من الممكن أن تُحشى بحشوات مختلفة مثل الجوز، والفستق الحلبي، واللوز، والبندق، وتختلف طرق تحضيرها حسب البلد المحضرة فيه، ومنها تركيا التي تشتهر في صناعة البقلاوة.

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل البقلاوة التركية الشهية:

مقادير البقلاوة التركية:

- ظرف من عجينة البقلاوة الجاهزة.

- مئتا غرام من الزبدة الليّنة.

- ملعقتان كبيرتان من الفستق الحلبي المطحون.

مقادير القطر:

- كوب ونصف من الماء.

- كوب وثلث من السكر.

- ثلثا كوب من العسل.

- عودان من القرفة.

- ملعقة صغيرة من مبشور قشر البرتقال.

- ملععقة كبيرة من ماء الورد.

مقادير الحشوة:

- ثلاثة أكواب من اللوز المقشر والمجروش خشناً.

- ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

- نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكّلة.

- ثلث كوب من السكر.

طريقة التحضير:

تحضير القطر:

- نخلط في وعاء على نار هادئة مبشور قشر البرتقال، والقرفة، والعسل، والماء، والسكر.

- ثم نحرّك الخليط، ثمّ نتركه على نار مرتفعة حتى يغلي جيداً.

- ثم نرفع الوعاء عن النار، ثمّ نضع ماء الورد.

- ثمّ نتركه جانباً حتى يبرد.

- نشعل الفرن على درجة حرارة مئوية 180، ثمّ ندهن صينية فرن بالقليل من الزبدة.

تحضير الحشوة:

- نخلط في وعاء السكر، والبهارات، والقرفة، واللوز جيداً حتى تتجانس المكوّنات.

- ثم نفرد طبقة من عجينة البقلاوة.

- ثمّ ندهنها بالقليل من الزبدة.

- ثم نكرر هذه الخطوة حتى تنفذ نصف كمية العجينة مع دهن كل طبقة بالزبدة.

- نوزّع خليط الحشوة على طبقات العجينة حتى تغطيها بالكامل.

- نفرد الكمية المتبقية من عجينة البقلاوة وندهن كلّ طبقة منها بالزبدة.

- نقسم البقلاوة إلى مربعات متساوية الحجم، ثمّ ننثر الفستق الحلبي المطحون فوقها.

- نُدخل صينية البقلاوة إلى الفرن لمدّة لا تقل عن أربعين دقيقة حتى تتحمّر ويصبح لونها ذهبياً.

- نُخرج الصينية من الفرن، ثمّ نسكب القطر فوقها مباشرة، وصحتين وعافية.

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