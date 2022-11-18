مع اقتراب انطلاق الحدث العالمي لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر، يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة تحضير الكسكس لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم:

طريقة تحضير الكسكس لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم

مقادير الكسكس لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم

5 مكعبات مرق الدجاج.

5 ملاعق كبيرة من الزبدة.

3 أكواب من الماء.

3 أكواب من الكسكس.

نصف كوب زبيب.

نصف كوب صنوبر.

نصف كوب لوز.

ملعقتان حجم كبير من سكر البودرة.

ربع ملعقة حجم صغير من الملح.

ليمون حجم متوسطة.

طريقة تحضير الكسكس لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم

أولاً ضعي في مقلاة على النار وأضيفي على المقلاة الصنوبر وقلبيه إلى أن يتحمص.

ثم قومي برفع الصنوبر وأضيفي اللوز وقلبيهم إلى أن يتحمص جيداً.

ثم قومي ببرش الليمونة لنحصل على ملعقتين حجم كبير من بشر الليمون.

ثم قطعي الزبدة إلى قطع حجم صغير.

ثم قومي بسكب كوبي الماء في قدر على النار وضعي مكعبات مرق الدجاج وحركيهم جيدًا إلى أن تذوب المكعبات.

ثم اتركي القدر على النار إلى أن يبدأ بالغليان.

وقومي برفع القدر عن النار.

ثم أضيفي الكسكس وغطي القدر واتركيه مدة دقيقتين إلى أن ينضج الكسكس.

ثم أضيفي الزبدة وقومي بتحريكها إلى أن تذوب.

ثم ضعي الكسكس في طبق التقديم وأضيفي الملح وبشر الليمون وحركيهم جيداً.

قومي بتزيين الطبق بالصنوبر المحمص واللوز والزبيب وأيضاً السكر البودرة، وصحتين وعافية.

فوائد الكسكس

من فوائد الكسكس أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات

يعتبر الكسكس غذاء مثالي بعد إجراء العمليات الجراحية مما يساعد على تحسين عملية شفائها وتسريع التئام الجروح.

الكسكس يقوي المناعة

يحمي من صحة القلب وجهاز الدوران

من فوائد الكسكس أنه غني بالبوتاسيوم لأنه يحمي من الجلطات الدماغنية والنوبات القلبية

يخفض ضغط الدم المرتفع.

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