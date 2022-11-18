مع اقتراب انطلاق الحدث العالمي لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر، يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة تحضير الكسكس لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم:
طريقة تحضير الكسكس لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم
مقادير الكسكس لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم
- 5 مكعبات مرق الدجاج.
- 5 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- 3 أكواب من الماء.
- 3 أكواب من الكسكس.
- نصف كوب زبيب.
- نصف كوب صنوبر.
- نصف كوب لوز.
- ملعقتان حجم كبير من سكر البودرة.
- ربع ملعقة حجم صغير من الملح.
- ليمون حجم متوسطة.
طريقة تحضير الكسكس لدعم المنتخب المغربي في كأس العالم
- أولاً ضعي في مقلاة على النار وأضيفي على المقلاة الصنوبر وقلبيه إلى أن يتحمص.
- ثم قومي برفع الصنوبر وأضيفي اللوز وقلبيهم إلى أن يتحمص جيداً.
- ثم قومي ببرش الليمونة لنحصل على ملعقتين حجم كبير من بشر الليمون.
- ثم قطعي الزبدة إلى قطع حجم صغير.
- ثم قومي بسكب كوبي الماء في قدر على النار وضعي مكعبات مرق الدجاج وحركيهم جيدًا إلى أن تذوب المكعبات.
- ثم اتركي القدر على النار إلى أن يبدأ بالغليان.
- وقومي برفع القدر عن النار.
- ثم أضيفي الكسكس وغطي القدر واتركيه مدة دقيقتين إلى أن ينضج الكسكس.
- ثم أضيفي الزبدة وقومي بتحريكها إلى أن تذوب.
- ثم ضعي الكسكس في طبق التقديم وأضيفي الملح وبشر الليمون وحركيهم جيداً.
- قومي بتزيين الطبق بالصنوبر المحمص واللوز والزبيب وأيضاً السكر البودرة، وصحتين وعافية.
فوائد الكسكس
- من فوائد الكسكس أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات
- يعتبر الكسكس غذاء مثالي بعد إجراء العمليات الجراحية مما يساعد على تحسين عملية شفائها وتسريع التئام الجروح.
- الكسكس يقوي المناعة
- يحمي من صحة القلب وجهاز الدوران
- من فوائد الكسكس أنه غني بالبوتاسيوم لأنه يحمي من الجلطات الدماغنية والنوبات القلبية
- يخفض ضغط الدم المرتفع.
طريقة تحضير الكبسة لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم
المجبوس القطري بمناسبة مونديال كأس العالم 2022
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