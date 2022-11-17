مع بدء اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها دولة قطر والذي ينتظره العالم الحدث العالمي بفارغ الصبر، يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة تحضير الكبسة باللحم لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم:

طريقة تحضير الكبسة لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم

مقادير الكبسة لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم

عود من القرفة.

ملعقة حجم كبير من معجون الطماطم.

ملعقة حجم صغير من الملح.

ورقتان من الغار.

قرن حار من الفلفل الأخضر.

4 فصوص من الهيل

4 فصوص من القرنفل

5 فصوص من الفلفل الأسود

ملعقتان حجم صغير من بهارات الكبسة.

3 ملاعق حجم كبير من زيت الذرة.

بصلة حجم متوسط ومبروش.

كيلو غرام من لحم الغنم بالعظم.

حبة من اللومي

حبة من الفلفل الأخضر الحلو

بصلة مقطّعة إلى أرباع.

3 أكواب من الأرز طويل الحبة.

فصّان من الثوم المهروس.

3 حبّات من الطماطم المبروشة.

للتزيين:

رشّة بسيطة من المكسّرات المقلية

طريقة تحضير الكبسة لدعم المنتخب السعودي في كأس العالم

أولاً قومي بوضع الأرز في طبق وقومي بغسله أكثر من مرة بالماء.

ثم قومي بنقعه لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

ثم ضعي اللحم القطع في قدر واسع واضيفي إليه البهارات المناسبة لطبق الكبسة.

ثم ضعي القدر على نار هادئة وقومي بغمرهم بالماء وذلك لتغطية اللحم بالكامل.

ثم قومي بترك القدر على نار عالية الحرارة حتى يغلي بشكل جيد.

ثمّ قومي بإزالة الرغوة المتكونة على سطحة بملعقة تحتوي على ثقوب.

ثم قومي بتغطية القدر جيداً مع تركه على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة تقريباً حتى ينضج تماماً.

ثم قومي بتصفية اللحم وترك المرق جانباً ثمّ قومي بوضع الفلفل مع توزيع زيت الزيتون عليه في صينية حوافها قصير.

ثم قومي بإدخالها إلى شواية الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يتحمر قليلاً.

ثم قومي بوضع الفلفل المشوي في كيس نايلون مع إغلاقه ثمّ تركه لمدّة 10 دقائق لينفصل لبها عن القشرة الخارجية.

ثمّ قومي بتقشيره وتقطيعه إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ثم قومي بوضع اللحم في صينية حوافها قصير وإدخاله للشواية الفرن لمدّة 10 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي.

ثم ضعي الزيت في قدر قاعدته سميكة على نار متوسطة الحرارة لتسخينه.

ثم أضيفي الفلفل المشوي والبصل، البهار، الفلفل، معجون الطماطم والطماطم إلى الزيت.

ثم قليبيهم بملعقة من الخشب لمدّة 3 دقائق.

ثم قومي بتصفية الأرز من الماء.

ثمّ قومي بوضعه فوق الخضار في القدر وتقليبهم لتختلط المقادير مع بعضها.

ثم أضيفي 5 أكواب من المرق إلى قدر الأرز ثمّ قومي بتغطيته وتركه على نار خفيفة حتى ينضج تماماً.

وأخيراً اسكبي الأرز في طبق التقديم مع توزيع اللحم عليه وتزيينه بالمكسرات، وقومي بتقديم بجانبه طبق سلطة أو لبن أو صلصة حارة، وصحتين وعافية.

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