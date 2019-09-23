يعتبر المكدوس نوع من أنواع المخللات التقليدية وهو مكون من الباذنجان المسلوق وتختلف طرق تحضيره وحشوه فمنه ما يتمّ حشوه بالجوز (عين الجمل) والثوم والبقدونس وغيرها الكثير ويمكن أن نضعه بجانب العديد من المأكولات اللذيذة ومن الممكن وضعه على مائدة الفطور أو العشاء، فهو يحتوي على العديد من الفوائد لجسم الإنسان؛ لأنه يحتوي على كمية كبيرة من زيت الزيتون النقيّ والثوم.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير المكدوس الأردنيّ في المنزل:

المكوّنات:

- كيلو من الباذنجان الطازج صغير الحجم.

- برطمان.

- كوب من زيت الزيتون النقيّ.

- ثمانية أكواب من الماء النقي.

- خمس أكواب من ملح الطعام.

- ملعقتان كبيرتان من الخلّ الأبيض أو خلّ التفاح.

- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الخشن.

- ستة فصوص من الثوم.

طريقة التحضير:

- أولاً نغسل الباذنجان جيداً ونقطع الرأس الأخضر أو نتركه حسب الرغبة.

- ثم نضع كمية كبيرة من الماء النقي في قدر ونتركه على نار عالية حتى يغلي جيداً.

- ثمّ نضيف الباذنجان ونضعه على نار هادئة حتى يصبح الباذنجان طرياً ويتغيّر لونه بالكامل.

- نضع الباذنجان في مصفاة مناسبة، ونتركه حتى نتخلّص من الماء بشكل كامل.

- ثم نفتح الباذنجان من الطرف ونحشوه بالحشوة التي نرغب بها.

- ثم نضع نصف كمية زيت الزيتون في قاع البرطمان الخاصّ، ونرتب فوقه المكدوس مع إضافة العديد من فصوص الثوم بينهم.

- ثم نضع ثمانية أكواب من الماء مع خمس ملاعق كبيرة من ملح الطعام، والخلّ الأبيض، أو خلّ التفاح، والسكر الأبيض، ونخلطهم جيداً حتى يذوب الملح جيداً.

- ثم نضع خليط الماء فوق المكدوس الجاهز، ونضع على وجه النصف الآخر من كمية زيت الزيتون النقيّ.

- ثم نترك البرطمان في مكان تصل إليه الشمس لمدة أسبوعين أو أكثر حتى ينضج المكدوس، وصحتين وعافية.

حشوة البقدونس والثوم للمكدوس:

المكوّنات:

- حبتان من الطماطم الخضراء.

- عشرون فصاً من الثوم.

- ثلاث حبات من الفلفل الأخضر الحلو.

- ضمّة من البقدونس.

- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

- فنجان من زيت الزيتون النقيّ.

- ملعقة كبيرة من الشطة الحارّة.

- حبة من الفلفل الأخضر الحارّ أو أكثر حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

- نقطّع جميع المكوّنات المذكورة مسبقاً بشكل قطع صغيرة الحجم، ونضعها في وعاء مناسب.

- ثمّ نضيف إليها زيت الزيتون النقيّ، وملح الطعام.

- ثم نفرك جميع المكوّنات مع بعضها البعض.

- ثم نبدأ بحشو الباذنجان بهذه الحشوة اللذيذة.

- ثم نضع كمية من الحشوة على وجه البرطمان.

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