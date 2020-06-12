طريقة تحضير النودلز بالدجاج والخضار

نعرض لكم طريقة تحضير نودلز بالدجاج والخضار ، صحتين وعافية .

المقادير

- النودلز : عبوة (الأرز)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه / مقطع شرائح طولية)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم شرائح طولية رفيعة)

- البروكولي : كوب (مقطع زهرات صغيرة)

- الفطر : كوب (مفروم شرائح)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومبشور)

- مرق دجاج : نصف كوب

- الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة (لايت)

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- النشاء : ملعقة صغيرة

- السمسم : ملعقة كبيرة (للتزيين / اختياري)

طريقة التحضير

- نضع الزيت النباتي، والبصل، والدجاج في وعاء، على درجة حرارة متوسطة، ونشوحها بشكلٍ جيد.

- نضيف الجزر، والثوم، والزنجبيل، والفلفل الملون، والكوسا، والملح، والفلفل، ونشوح كافة المكونات.

- نضيف صلصة الورشستر، والصويا إلى الخليط، ونقلب كافة المكونات، ثم نضعها فوق المعكرونة الصينية المسلوقة، ونستمر في التقليب.

- نرفع الوعاء عن النار، عندما ينضج، ونضعه في وعاء لائق للتقديم، ونقدمه.

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