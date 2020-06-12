طريقة تحضير النودلز بالدجاج والخضار

نعرض لكم طريقة تحضير نودلز بالدجاج والخضار ، صحتين وعافية .
المقادير
- النودلز : عبوة (الأرز)
- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة
- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه / مقطع شرائح طولية)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم شرائح طولية رفيعة)
- البروكولي : كوب (مقطع زهرات صغيرة)
- الفطر : كوب (مفروم شرائح)
- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومبشور)
- مرق دجاج : نصف كوب
- الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة (لايت)
- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة
- النشاء : ملعقة صغيرة
- السمسم : ملعقة كبيرة (للتزيين / اختياري)
طريقة التحضير
- نضع الزيت النباتي، والبصل، والدجاج في وعاء، على درجة حرارة متوسطة، ونشوحها بشكلٍ جيد.
- نضيف الجزر، والثوم، والزنجبيل، والفلفل الملون، والكوسا، والملح، والفلفل، ونشوح كافة المكونات.
- نضيف صلصة الورشستر، والصويا إلى الخليط، ونقلب كافة المكونات، ثم نضعها فوق المعكرونة الصينية المسلوقة، ونستمر في التقليب.
- نرفع الوعاء عن النار، عندما ينضج، ونضعه في وعاء لائق للتقديم، ونقدمه.
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