طريقة تحضير باستا الأوروزو بالفطر

المقادير:
- حبة بصل مقطعة
- ملعقتان زبدة
- ٢ كوب فطر مقطع
- كوب وربع باستا الأورزو
- نصف كوب نبيد أبيض
- ٣ أكواب مرقة دجاج
- ثلث كوب جبنة بارموزان مبروشة
- ملعقة ملح أو حسب الرغبة
- رشة بهار أسود
- بقدونس للزينة
طريقة التحضير:
- تذوب الزبدة في طنجرة طبخ ويضاف البصل مع الفطر المقطع ويترك على النار مدة ٥ دقائق حتى يذبل الفطر.
- تضاف الباستا وتقّلب ثم تغطى بالنبيد، مرقة الدجاج، الملح والبهار.
- بعد ١٢ دقيقة، تضاف الجبنة ويرفع الطبق عن النار.
- يزين بالبقدونس ويقدم
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