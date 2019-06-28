طريقة تحضير باستا الأوروزو بالفطر

يُعتبر الفطر من أكثر البروتينات النباتية، يتمتع بفوائد غذائية، حيث يعمل على تجنب تراكم الدهون الزائدة التي تسبب زيادة الوزن. إضافة إلى هذا المكّون اللذيذ، تعدّ الباستا من أكثر الأطباق المفضلة لدى العديد من الأفراد. لذا، تقدّم اختصاصية التغذية والشيف مايا نحول طريقة تحضير باستا الأورزو بالفطر.

المقادير: - حبة بصل مقطعة - ملعقتان زبدة - ٢ كوب فطر مقطع - كوب وربع باستا الأورزو - نصف كوب نبيد أبيض - ٣ أكواب مرقة دجاج - ثلث كوب جبنة بارموزان مبروشة - ملعقة ملح أو حسب الرغبة - رشة بهار أسود - بقدونس للزينة طريقة التحضير: - تذوب الزبدة في طنجرة طبخ ويضاف البصل مع الفطر المقطع ويترك على النار مدة ٥ دقائق حتى يذبل الفطر. - تضاف الباستا وتقّلب ثم تغطى بالنبيد، مرقة الدجاج، الملح والبهار. - بعد ١٢ دقيقة، تضاف الجبنة ويرفع الطبق عن النار. - يزين بالبقدونس ويقدم للمزيد عن صحتك وجمالك:

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