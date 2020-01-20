المناقيش تعتبر من المعجنات الخفيفة التي عادة ما تقدم على وجبة الإفطار مع الشاي أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الثلاث وتتميز بسهولة إعدادها بالإضافة إلى إمكانية حشوتها بمختلف المقادير وذلك بحسب الذوق والرغبة.

ويتمّ تقديمها على وجبة الإفطار أو كطبقٍ جانبي أو حتى كوجبة خفيفة ما بين الوجبات الرئيسية الثلاث وهي تتميّز بإمكانية إعدادها بطرقٍ ونكهات مختلفة، وأهم ما يُميزها هو إمكانية تحضيرها بالعديد من الطرق والحشوات مثل: الجبنة، واللبنة، والزعتر، والدجاج،وغيرها، ومؤخراً أصبحت تقدم في الحفلات والولائم كطبقٍ جانبي إذ تمتاز بسهولة إعدادها وتحضيرها وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير مناقيش الجبنة اللبنانية في المنزل:

مقادير العجينة:

- ثلاثة أكواب ونصف من الطحين.

- ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفوريّة.

- ملعقة كبيرة من السكر.

- رشة من الملح.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

- كوب ونصف من الماء الفاتر.

الحشوة:

- مئة وخمسون غراماً من جبن الفيتا المُفتّتة.

- كوب ونصف من جبن الموزاريلا المبشور.

- ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم فرماً ناعماً.

طريقة تحضير مناقيش الجبنة:

- أولاً نقوم بخلط الطحين مع الخميرة، والسكر، والملح في وعاء كبير.

- ثمّ نضيف زيت الزيتون، والماء، ونخلط المقادير حتى تتشكّل العجينة.

- ثم نرشّ على سطح صلب القليل من الطحين وندعك العجينة باليدين.

- ثم نضع العجينة في وعاء ثمّ نُغطّيها ونتركها جانباً لحوالي ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها.

- ثم نُحمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئويّة.

- ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات مُتوسّطة الحجم ونفردها طوليّاً على شكل قارب.

- ثم نضع ورق الزبدة على صينية الفرن وفوقها قطع العجين.

- ثم نخلط جبن الفيتا المُفتّت مع جبن الموزاريلا والبقدونس في وعاء عميق.

- ثم نوزع الخليط على قطع العجين بطريقة مُتساوية، ثمّ نُدخِل الصينيّة إلى الفرن لحوالي عشر دقائق حتّى تنضج العجينة ويذوب الجبن، وصحتين وعافية.

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