الزيتون الأسود شهيّ الطعم، ويُستخدم في تحضير بعض الأطباق كالبيتزا

الزيتون الأسود شهيّ الطعم، ويُستخدم في تحضير بعض الأطباق كالبيتزا، وطريقة تخزينه تتمّ عن طريق تخليله فهو الحلّ الوحيد للحفاظ عليه، يُقدّم الزيتون الأسود مع وجبة الإفطار بعد مرور الأسبوع، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تخزين الزيتون الأسود بزيت الزيتون:

مقادير الزيتون الأسود بزيت الزيتون:

- كيلوغرام من الزيتون الأسود.

- نصف لتر من الماء.

- كوبان ملح طعام.

- نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الزيتون الأسود بزيت الزيتون:

- أولاً نقوم بغسل حبّات الزيتون جيّداً، ومن ثم توضع في مصفاة.

- ثم نقوم برش الملح على الزيتون، ويُحرك جيّداً ثمّ يوضع شيء ثقيل على حبات الزيتون، وتبقى على هذا الوضع شهراً مع التقليب الأسبوعيّ للزيتون وإضافة الملح في كلّ مرّة. - ثم يوضع الزيتون في وعاء، ويُسكب عليه الماء، ويُترك مدّة أسبوع وذلك لإخراج طعم المرّ منه.

- بعد مرور أسبوع يجب تذوق من الزيتون لمعرفة ما إذا كان قد تخلّص من الطعم المرّ فيجب إكمال الخطوة التالية، وإذا كان على عكس ذلك يُترك في الماء عدد أيّام أكثر.

- ثم يُصفّى الزيتون من الماء، ويُوضع في وعاء زجاجيّ محكم الإغلاق، ويُضاف إليه زيت الزيتون، ويُغلق الوعاء بإحكام ويُترك مدّة أسبوع قبل الاستخدام.

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